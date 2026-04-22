五一黄金周｜海关两日执法再拘旺角药房店员 涉以优惠诱客买虫草 磨粉后开价贵12倍

内地五一黄金周将至，海关连续两日打击药房不良营商。继昨日后，今日（4月22日）再于旺角执法，拘捕一名涉「误导性遗漏」的药房39岁男店员。涉案店员当时声称有「买几多钱虫草，送几多钱中成药」的优惠，受害旅客表示想购买6000元虫草，岂料店员在药材磨粉后才透露虫草真实价格高达7.1万元，并要求受害人完成交易。海关提醒，此类案件虽与传统「斤变両」手法不同，但本质仍是分散消费者注意力以隐瞒售价，呼吁旅客提高警觉。

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海关版权及商标调查科不良营商手法调查第二组调查主任郑浩然表示，早前接获一名内地旅客举报，指旺角一家药房店员在销售过程中涉嫌误导性遗漏。案发于今年1月，受害人来港旅游期间，到上述药房购物。其间，店员表示有促销优惠活动，声称只要购买虫草，就会赠送同等价值的中成药产品。

受害人再三查询优惠详情，店员都回复「买几多钱虫草，就送几多钱中成药」。因此，受害人明确向店员表示想购买6000元虫草，期望获赠同等价值中成药产品。然而，当虫草被磨成粉末后，店员才透露虫草总价约为7.1万元，比受害人所指定总价高出接近12倍。由于总价远超预期，受害人即时质疑店员，店员随即改口，称刚才所提及优惠是「买几多钱虫草，就送十分之一价值的中成药」，并指虫草已经磨成粉末，要求受害人完成交易。

海关经深入调查后今日执法，以涉嫌作出误导性遗漏的不良营商手法，拘捕一名39岁本地男店员。被捕人其后被带返海关总部，以待进一步调查。海关称，这次案件虽然看似与以往「斤变両、両变钱」的手法有所不同，但其实药房职员只是以「买几多送几多」作为幌子，分散消费者注意力。整个销售过程中，店员一直都没有透露中药材真实价格，直到磨粉后才说明，是不良药房惯用误导手法。

海关版权及商标调查科不良营商手法调查第二组调查主任郑浩然交代案情。

海关强调，十分关注商户以不良营商手法误导旅客购物，一直设有快速行动队处理短期留港旅客的紧急投诉，并会即时转介有关个案予调查人员作优先处理。内地劳动节五一黄金周假期将至，海关会继续加强巡查及执法，严厉打击不良营商手法的行为。除执法外，海关亦会加强相关宣传教育，在不同旅游热点派发单张，向旅客讲解消费者权益，及提供精明消费小锦囊等等。

海关提醒商户要遵守《商品说明条例》规定，消费者也应该光顾信誉良好商户，并留意商品计价单位，要求更详细资料，包括了解所选购商品总价后，才决定交易。海关同时提醒消费者，要留意商户优惠是否合理，确定总价前切勿同意商户将中药材切 片或磨粉，以免在未掌握真实价格的情况下被迫完成交易。如果市民或旅客发现有怀疑违反《商品说明条例》的事宜，可透过海关24小时热线182 80 80、举报罪案专用电邮帐户[email protected]，或网上表格举报。

