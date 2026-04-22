假冒官员专向海外留学内地生埋手 胁迫来港买金粒作保证金呃700万 警拘3本地男

诈骗集团觑准往英国、澳洲升学的内地留学生人脉未稳，处于陌生环境的状态下，假冒官员致电留学生，声称他们干犯刑事罪，以配合调查为由，胁迫受害人返港购买金粒作案件的保证金，并安排同党假冒官员特务，在香港与受害人会面，取走所有金粒后套现或利用虚拟货币转走赃款。旺角警区今年先后接获7名受害人电子报案后展开深入调查，过去一周采取执法行动，以「以欺骗手段取得财产」及「处理赃物」罪拘捕3名本地男子，起回其中500万元赃款，其中最大金额的一宗骗款高达160万元黄金。

据悉，7名受害人中，6人在澳洲留学，1人在英国，全是内地人。他们被骗后返回当地过了一段长时间才知被骗，然后以电邮报案。由于骗徒强迫受害人绝对保密，不准通知家人、朋友，亦不准报警，受害人只好向家长借口要交学费取款。

旺角警区刑事部总督察陈孟豪讲述案情时表示，该警区本年至今共接获7宗骗案报告，受害人均是外地的留学生，涉及骗款700万元。今次的行动侦破其中4宗案件，涉及骗款500万元，所有赃物全数起回。行动中拘捕3人，另外通缉2人。

陈续称，海外留学生接获骗徒假冒官员的电话，声称受害人干犯洗黑钱等刑事罪行，要求受害人配合调查，要求他们飞返香港，在珠宝店购买高价金粒作案件的保证金，然后将金粒交予诈骗集团其他成员，骗徒取得金粒后套现或购买虚拟货币。

重案组高级督察袁栢莹讲述骗案过程时表示，骗徒的手法要求受害人以小数目、高频率的形式购买金粒，为减低被怀疑风险，为拖延被揭发是骗徒的身份，骗徒与受害人交收黄金后，会继续和受害人保持联络，博取信任，从而令自己有更多时间处理赃物，将赃物变卖成现金或加密货币。

警方调查期间，利用锐眼计划、坊间闭路电视及分析大量数据，成功锁定数名疑犯。今次行动中，警方拘捕三名中国籍男子，年龄介乎25至37岁，涉嫌四宗串谋诈骗及处理犯罪得益，其角色主要负责在本地接收骗案所得金粒、安排熔炼和套现。警方亦于相关金工场内成功起回价值约港币500万元的涉案黄金，包括已被熔炼的金条，以及未经处理的原袋金粒。现阶段案件仍续查，主要假扮官员的在逃人士，相信有进一步的拘捕行动。就买卖贵金属的条例，警方会适时与其他相关部门联络。

旺角警区刑事部总督察陈孟豪(图中)、重案组高级督察袁栢莹(图右)及情报组高级督察梅碧心讲述案情。

情报组高级督察梅碧心指，今次行动之所以能够及早识别受害人、争取宝贵调查时间，有赖区内珠宝连锁店、金舖前线职员的高度警觉，以及及时通报。 正因为金舖及时举报，警方才能在骗徒拖延时间、企图令证据消失之前，迅速介入追查，成功保护潜在受害人，打断整个犯罪链。

针对这类对留学生的骗案，警方已向业界发出防骗指引，提醒前线职员遇到以下情况要特别留意：若客户是年轻内地旅客（约20-25岁） ，买金时神情慌张、东张西望，不断查看手机或视像通话 ，短时间内多次、分拆购买金粒，每次金额不超过12万元 ， 声称要保密、配合调查，购买后要交给其他人，遇到上述情况，店员可以主动向客户查询购买用途，如果怀疑客户被骗，请立即致电警方反诈骗协调中心热线18222或999求助。

此外，警方亦透过中国内地与本地留学生群组，即简称港漂学生，传递防骗讯息，希望他们可分享予海外留学的朋辈，提高他们的防骗意识。同时，警方亦透过内地与香港协作机制，与中国内地及其他境外执法部门保持联络，交换情报。而所有金舖、金工场等贵金属交易商，亦须提防勿接收来历不明的黄金或其他贵金属，对可疑交易应及时提交可疑交易报告，通知警方与联合财富情报组联络，公众亦需提防一些无须学历、高回报的揾快钱广告，以免被骗徒利用，误堕法网。

今次案件涉及多宗严重罪行，包括「以欺骗手段取得财产」违反盗窃罪条例，以及「处理赃物」罪，一经定罪，可被判监14年，今次行动充分体现警方侦查、情报网络、社区伙伴和跨部门合作的重要性，成功打击一个专门针对海外留学生的跨境电话诈骗集团。

行动中，警方拘捕三名男子，发出两张通缉令，起回全数近500万元涉案黄金，警方会继续全力追缉在逃人士，不排除会有进一步拘捕行动。 警方亦会继续加强与海关、金业、珠宝商、酒店和社区伙伴的合作，扩大情报网络，堵塞洗钱漏洞，加强针对留学生群体的防骗宣传。最后，警方呼吁所有海外留学生及家长必须提高警觉，任何执法人员绝不会以电话要求你购买黄金、汇款或缴交任何保证金。遇到可疑来电，应立即挂断，联络家人求证，或直接致电警方查证。