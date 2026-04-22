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水警海关联手全方位打击水路私烟 一周连破5案检3500万元货拘一男

突发
更新时间：16:52 2026-04-22 HKT
发布时间：16:52 2026-04-22 HKT

海关及警方于最近一星期（4月13日至20日）联合行动，打击水路快艇走私未完税香烟，堵截不法之徒收入来源。行动先后在大屿山、元朗及新田等地侦破5案，检获市值约3,500万元的778万支私烟，并拘捕一男。调查发现，走私集团近期弃用大型仓库，改为将私烟分散储存于多个偏僻小型铁皮屋，企图「化整为零」供应本地或海外。不过，在水警及海关的海陆全链条打击机制底下，当局成功由源头堵截不法之徒的收入来源。

水警小艇分区总区特遣队主管高级督察达芬拿尼表示，其中两宗在大屿山侦破的私烟案件，人员透过情报分析，锁定全港多处走私黑点后，安排人员及水警船埋伏。其后，人员先后在4月13日傍晚及15日晚上，分别在梅窝及大澳一带，均发现快艇靠近偏远岸边及沙滩，将货物由快艇搬上货车。人员见状随即收网，不法之徒见事败，登上快艇逃去无踪。两宗案件共检118万支私烟及两部涉案货车，私烟市值约553万元，应课税值约391万元。警方与海关正继续追捕涉案人士，案件正由海关跟进。

至于另外3宗案件，海关税收罪案调查科税收调查第一组调查主任李嘉霖表示，3宗案件均在4月15日被捣破。海关收到警方通报后随即行动，先后破获位于元朗及新田的3个私烟储存及分销仓库，检获660万支私烟，市值约3000万元，应课税值约2200万元，并拘捕一名43岁报称司机的中国籍男子。

海关相信仓库内私烟是经水路走私来港，抵岸后被货车运载至新界偏僻铁皮仓储存。其后，私烟集团会用大小图案不同的纸箱，将私烟重新包装，假扮是普通货物，以便掩人耳目供应市面。另外，部分私烟甚至被贴上了寄往海外的邮递标签，相信会被二次走私，转往其他高烟税地区贩售图利。

当局亦发现，为应对海关强力打击，不法之徒不再租用大货仓，而是将私烟分散到不同规模较小的铁皮屋储存，并尽快散货，试图避开执法减低损失。然而在海关警方建立的海面、沿岸至市区仓库全链条打击机制下，走私活动终被有效遏制。海关将继续与警方紧密合作，目前案件仍在调查，当局正积极了解私烟来源及去向，不排除更多人被捕。

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