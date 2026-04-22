车cam直击│新田青年疑冲灯遭货车撞飞倒地「典嚟典去」网民：快得两分钟 条命差啲无

网上流传一段车CAM片段，一名青年在青山公路新田段，近文天祥公园对开行人过路处过马路期间，疑冲红灯，遭一辆驶至的货车撞飞倒地，触目惊心，他仍有知觉在地面挣扎「典嚟典去」，最后被货车司机拖上行人路边待援。

片段显示当时交通灯为行车绿灯，但因应往元朗方向塞车，一辆红色私家车刚停在行人过路处前。此时一名黑衫青年在前面的小巴落车后往后行，快手快脚欲横过马路，在红色私家车前「捐车罅」过了一半行人过路处。

此时一辆往相反方向古洞的货车刚好驶至，青年未有停下直冲，被货车撞飞，弹撞至红色私家车后胎，青年「打白鸽转」倒地，其中一只鞋亦飞甩、在路面「典嚟典去」，状甚痛苦。

红色私家车若无其事离开，货车司机则下车查看，却未有第一时间观察青年伤势，反拿起手机拍摄现场情况，受伤青年则仍有知觉，手脚并用慢慢坐起，他欲站起身却似乏力，货车司机见状举起青年两手，将他拖回行人路，然后帮青年执返只鞋，再用手机拍下伤者及现场情况，影片到此结束。

货车司机拖行青年返行人路上。网片截图

司机帮青年拾回飞甩的一只鞋。

片段引起网民热议，斥肇事青年、红色私家车及货车均有错。首先青年不应冲红灯，会「害死个司机」、又指「快得两分钟！条命差啲无」；红色私家车也不应离开现场；货车司机亦应首先报警求助、不应移动伤者，网民直言：「个司机好心做坏事，分分钟有断骨，你咁样移开佢，啲骨插落去内脏内出血，唔死都变死」。