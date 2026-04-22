Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

车cam直击│新田青年疑冲灯遭货车撞飞倒地「典嚟典去」网民：快得两分钟 条命差啲无

突发
更新时间：12:36 2026-04-22 HKT
发布时间：12:36 2026-04-22 HKT

网上流传一段车CAM片段，一名青年在青山公路新田段，近文天祥公园对开行人过路处过马路期间，疑冲红灯，遭一辆驶至的货车撞飞倒地，触目惊心，他仍有知觉在地面挣扎「典嚟典去」，最后被货车司机拖上行人路边待援。

片段显示当时交通灯为行车绿灯，但因应往元朗方向塞车，一辆红色私家车刚停在行人过路处前。此时一名黑衫青年在前面的小巴落车后往后行，快手快脚欲横过马路，在红色私家车前「捐车罅」过了一半行人过路处。

此时一辆往相反方向古洞的货车刚好驶至，青年未有停下直冲，被货车撞飞，弹撞至红色私家车后胎，青年「打白鸽转」倒地，其中一只鞋亦飞甩、在路面「典嚟典去」，状甚痛苦。

红色私家车若无其事离开，货车司机则下车查看，却未有第一时间观察青年伤势，反拿起手机拍摄现场情况，受伤青年则仍有知觉，手脚并用慢慢坐起，他欲站起身却似乏力，货车司机见状举起青年两手，将他拖回行人路，然后帮青年执返只鞋，再用手机拍下伤者及现场情况，影片到此结束。

货车司机拖行青年返行人路上。网片截图
货车司机拖行青年返行人路上。网片截图
司机帮青年拾回飞甩的一只鞋。
司机帮青年拾回飞甩的一只鞋。

片段引起网民热议，斥肇事青年、红色私家车及货车均有错。首先青年不应冲红灯，会「害死个司机」、又指「快得两分钟！条命差啲无」；红色私家车也不应离开现场；货车司机亦应首先报警求助、不应移动伤者，网民直言：「个司机好心做坏事，分分钟有断骨，你咁样移开佢，啲骨插落去内脏内出血，唔死都变死」。

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
影视圈
10小时前
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
影视圈
17小时前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
23小时前
郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况
郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况
影视圈
15小时前
01:43
宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万
突发
23小时前
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
生活百科
17小时前
04:02
星岛申诉王 | 夏蕙BB实测北上秘笈 上水出闸即悭$17 长者必学一招「平搭头等」
申诉热话
4小时前
愤怒鸟｜疑与家猫交恶日日「屎袭」单位 女住户奇招尽出终投降｜有片
00:38
愤怒鸟｜疑与家猫交恶日日「屎袭」单位 女住户奇招尽出终投降｜有片
奇闻趣事
5小时前
伊朗局势｜特朗普宣布延长停火至谈判结束 伊朗据报拒第二轮会谈｜持续更新
01:33
伊朗局势｜特朗普宣布延长停火至谈判结束 伊朗据报拒第二轮会谈｜持续更新
即时国际
6小时前
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
01:34
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
影视圈
18小时前