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珍惜生命｜将军澳厚德邨男子企跳 挂「迫害血书」控诉 谈判专家游说

突发
更新时间：12:46 2026-04-22 HKT
发布时间：12:46 2026-04-22 HKT

今日（22日）早上11时28分，将军澳厚德邨德安楼一名男子攀出高层单位的窗外，身处冷气机顶的石屎簷篷上，险象环生。其间事主情绪激动，并挂出一幅写有「迫害」等红色字句的白布，状似「血书」有所控诉。

救援人员接报后赶到，警方召唤谈判专家到场，正向男子进行游说。消防员在楼下张开救生气垫戒备。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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