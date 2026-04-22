珍惜生命｜将军澳厚德邨男子企跳 挂「迫害血书」控诉 谈判专家游说

今日（22日）早上11时28分，将军澳厚德邨德安楼一名男子攀出高层单位的窗外，身处冷气机顶的石屎簷篷上，险象环生。其间事主情绪激动，并挂出一幅写有「迫害」等红色字句的白布，状似「血书」有所控诉。

救援人员接报后赶到，警方召唤谈判专家到场，正向男子进行游说。消防员在楼下张开救生气垫戒备。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service