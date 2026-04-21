旺角药店卖珍珠草「斤变钱」收贵160倍 25岁男职员被捕

海关今日（21日）「放蛇」拘捕旺角一间药店的25岁男职员，他涉嫌使用误导性遗漏的不良营商手法销售中药材，以「斤变钱」计算手法销售珍珠草，欲向顾客收取逾2.2万元，与预期相差160倍，违反《商品说明条例》。

海关指部份不良药店以旅客为目标，在销售途中以「斤变两」、「两变钱」的手法误导他们以高价购买药物及海味。人员今午乔装成旅客在旺角一间药店进行试购行动，表示希望购买天然的护肝中药，店员积极推销珍珠草，声称售价280元。当人员进一步查询计价单位及总价钱时，店员多次回避，并误导计价单位为斤。人员称要购买半斤，店员随即将珍珠草磨粉。

当有关货品磨粉后，他才表示中药材是以钱计价，总价22400元，与预期以斤计价的价格相差160。海关人员随即拘捕一名25岁的男店员，案件仍在调查中，被捕男子现正接受调查。

海关指内地劳动节黄金周将至，海关将继续加强巡查及执法，严厉打击不良营商，又称十分关注商户以不良营商手法误导旅客购物的情况，一直设有快速行动队处理短期留港旅客的紧急投诉，并会即时转介有关个案予调查人员作优先处理。

