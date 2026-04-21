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宏福苑执拾｜七旬夫妇含泪道别家园 灰烬中寻回玉龟：可能系缘份

突发
更新时间：19:28 2026-04-21 HKT
发布时间：19:28 2026-04-21 HKT

大埔宏福苑宏新阁居民上楼执拾物品第二日，居于12楼的张太指自火灾发生返夜夜失眠，心情一直未能平伏，虽然知道家园已化为乌有，但今日（21日）仍与丈夫上楼与单位作最后道别，其间更在灰烬中寻获一对玉龟，令她喜出望外，「成间屋无晒，返去望一望等我死心，等我同间屋say goodbye…喺睡房执返两只玉龟，真系『回归』喇」。

张太在睡房中寻回一对玉龟。曾志恒摄
张太在睡房中寻回一对玉龟。曾志恒摄
今年74岁的张太与丈夫今日上楼，与居住多年的寓所道别。曾志恒摄
今年74岁的张太与丈夫今日上楼，与居住多年的寓所道别。曾志恒摄

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今年74岁的张太表示，她与丈夫居于宏福苑逾30年，今日再见认识多年的老街坊老朋友感到高兴，「见到佢哋冇事，都好开心」，惟仍有两至三位仍未见，直言「我唔敢谂」。

她指自己事前已知住所付之一炬，但仍希望上楼了解作道别，「我知我间屋无晒嘢㗎喇，乜嘢都无，全部烧晒，返去望一望等自己死心…个心情好复杂好忐忑，见到自己间屋化为乌有，真系好难过」。

言谈间，张太悲从中来，泪眼汪汪。曾志恒摄
言谈间，张太悲从中来，泪眼汪汪。曾志恒摄
张太指寻回玉龟是缘份，是真正意义的「回归」。曾志恒摄
张太指寻回玉龟是缘份，是真正意义的「回归」。曾志恒摄

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言谈间，张太悲从中来，泪眼汪汪，坦言未知日后有何打算，只能接受命运，「个人乐观啲，可能系人生转捩点呢」。大火过后，不少物品已化为灰烬，但张太仍在睡房中寻回一对从内地旅行购入的玉龟，直言是缘份，又指寻回玉龟是真正意义的「回归」，「可能系缘份，挖下挖下就揾返，我都好惊奇揾得返」。
 

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