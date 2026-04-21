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铜锣湾发型师整蛊同事 喷雾点火即变火燄喷射器 消防交警方跟进

突发
更新时间：15:50 2026-04-21 HKT
发布时间：15:50 2026-04-21 HKT

自大埔宏福苑大火发生后，港人对防火意识日渐提高，日前铜锣湾一间发型屋在社交平台发布一段影片，片中见到有人手持发型喷雾之后点火，瞬间形成「火燄喷射器」，一个练习用公仔人头随即起火，急需用灭火器将火扑熄。片段虽已火速下架，但事件引来多名网民哗然，认为当时场内仍有顾客，行为极为无知，当局应该要严惩，「唔好彩就烧到人」。

位于铜锣湾边宁顿街一间日系发型屋于社交平台早前上载一条长约30秒的影片，主题为「返工返到烧咗间舖」。片段开始时，一名发型师在上班途中计划整蛊同事，趁对方喷发型喷雾时点火，讵料火机搭配喷雾变成简易「火焰喷射器」，火焰意外引燃旁边一个练习用的公仔人头，吓得在场的人要用灭火器扑火。

片主直言不知道事件的严重性，又指行为「争啲烧咗间舖」，「完全冇谂过咁大镬…同𠮶日嘅客人同埋同事致歉，以后唔敢乱玩」。有网民认为片主的行为鲁莽，罔顾在场所有的安全，实属过份，而片主虽火速将片段下架，但不少人认为事件性质极其恶劣，并非单纯恶作剧，已向消防处及警方举报，「为了社交媒体流量而人为制造火警的风气，对社会构成极坏榜样，绝不可姑息」、「spray同假发都系易燃咁都可以攞黎玩」、「玩火真系无脑同完全无危机意识」、「系人都知喷发胶加火，犹如火枪一样」、「呢啲行为真系好危险」。

火警侦测器被遮盖 灭火筒无有效年检证明 

消防处今日（21日）表示，处方于4月16日接获有关铜锣湾边宁顿街13号商业大厦内一间发廊怀疑「过量储存危险品」及「消防装置及设备失效」的投诉，并于翌日（4月17日）派员到上址进行巡查。经调查后，并未发现该店舖有过量储存危险品的情况，同时消防人员亦对大厦的火警警报系统及消防栓／喉辘系统进行功能性测试，结果确认相关装置均操作正常。
 
然而，消防处指巡查中发现该店舖内有火警侦测器被物件遮盖，及灭火筒未备有效消防年检证明。故此，消防处已向相关店舖负责人发出「消除火警危险通知书」，并就缺乏年检事宜提出检控，而有关怀疑纵火行为，已转交警方跟进。

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