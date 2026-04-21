宏福苑执拾︱家中摄影镜头全毁损失70万元 摄影发烧友：望一望，鞠个躬

大埔宏福苑宏新阁居民上楼执拾物品第二日，今日（21日）14楼住户卢先生返回单位后，带走数个已被烧熔的相机镜头残骸离开。虽然带走的镜头已经用不到，但卢先生表示过往「成日摸住」这些镜头，故有情意结，他都想带熔掉的镜头离开，「偶尔望一下、偶尔纪念一下！」

卢先生带走数个已被烧熔的相机镜头残骸。

原来卢先生是摄影爱好者，家中存放数十个摄影镜头，包括Leica镜头。他与儿子一同上楼，回家执拾逗留大约1时，之后带走数个烂溶溶的相机镜头残骸。据卢生提供的单位照片可见，屋内有大量相机、镜头全部遭大火烧毁，他估计单是相机镜头已损失约60至70万元。

被问及是否心痛和不舍？卢却表现豁达，表示：「买过啰，人无事就得啦」，又指「最紧要生命，有生命先有得玩镜头」、「单位上一趟就够晒」。他坦言上楼前已预计悉数镜头被焚毁，形容：「都知道冇喇，望一望，鞠个躬（道别）。」