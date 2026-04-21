地勤人员躺飞机引擎前 网民质疑小休妄顾安全 机管局澄清称正进行维修

社交平台Threads周一（20日）流传两段片段，可见有机场地勤维修人员在飞机引擎前，其中一人躺在引擎扇叶前方位置，引起网民质疑该名员工正在休息，并关注安全问题。

片中所见，现场相信为香港国际机场，一架国泰航空A330-300客机停泊期间，数名地勤维修人员在机翼及引擎位置工作，其中一人位于引擎进气口前，另外两人站在引擎外侧，地面亦摆放一个纸皮箱。发帖者称：「好爽爽咁，辛劳嘅工作要小休下。」

机场管理局回复传媒查询时表示，经向相关飞机维修公司了解，确认当时人员正进行飞机引擎维修工作。

事件引起网民热议，有人质疑地勤人员无视安全，留言称「哗！唔重视安全一定炒」、「系唔系可以炒得？」、「炒得啦！咁多地方又咁大偏偏系要瞓𠮶度？」；不过亦有疑似熟悉航空维修的网民指出，飞机引擎启动需经多重程序及许可，过程约需10分钟且会发出明显声响，地勤人员会知悉情况，亦有人留意到飞机仍挂有「红Tag」，认为当时飞机未启动，属维修状态。