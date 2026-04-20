Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

退休男误堕杀猪盘网恋骗局 被「台妹」氹投资美股失250万元

突发
更新时间：20:54 2026-04-20 HKT
发布时间：20:54 2026-04-20 HKT

「杀猪盘」骗局专门针对渴望爱情的人，骗徒会先让你小额获利，再诱你投入巨款。一名退休男子误堕杀猪盘网恋骗局，被氹投资最终损失250万元。

日前一名61岁退休男子在社交平台facebook认识一位自称在台湾从事IT的女子，二人由日常闲聊到分享生活，然后再互称宝贝，短时间内成为网恋 。甜言蜜语过后，女方将话题转到「投资美股」，讹称自己熟悉市场，又向事主发送连结，引导他进入虚假投资网站，声称网站有AI分析系统提供精准投资 tips 及「稳阵高回报」策略。

事主不虞有诈，按指示多次转账至不明个人银行户口「投资」，最终损失超过250万港元，而「情人」最终亦踪杳。

警方提醒市民， 网上情人突然变投资专家，要即刻提高警觉，对方提供「高回报」「AI内幕贴士」，十居其九是陷阱，切勿按下不明投资连结，亦不要将大额资金转至陌生人或不明平台户口，投资转帐前，同家人商量。

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
日本东北7.7级地震︱当局：留意未来2至3天或有同规模地震 182市镇存超级地震风险︱有片
01:29
日本东北7.7级地震︱当局：留意未来2至3天或有同规模地震 182市镇存超级地震风险︱有片
即时国际
46分钟前
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
12小时前
金像奖2026｜古天乐亲回应《寻秦记》冇奖攞气度非凡 网民发帖斥不公：佢哋坐成晚好惨
01:02
金像奖2026｜古天乐亲回应《寻秦记》冇奖攞气度非凡 网民发帖斥不公：佢哋坐成晚好惨
影视圈
4小时前
00:42
天气︱天文台：低压槽将「化身」冷锋 周四起有狂风雷暴 周五进一步降温至21°C
社会
9小时前
屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...
屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...
饮食
7小时前
西兰花洗极都有虫！？ 浸1小时换水3次 崩溃烚出恐怖黑虫 精明网民教10大除虫妙招｜Juicy叮
西兰花洗极都有虫！？ 浸1小时换水3次 崩溃烚出恐怖黑虫 精明网民教10大除虫妙招｜Juicy叮
时事热话
5小时前
「电筒大王」沈汉深长子穿父亲柜桶底逾2000万 认罪待判 原可继承上亿家财 现破产无家可归
「电筒大王」沈汉深长子穿父亲柜桶底逾2000万 认罪待判 原可继承上亿家财 现破产无家可归
社会
7小时前
稻香推两餸饭外卖二人餐 $99三餸+炸蟹钳+饭+汤 关注组版主大赞一「无得输」新招成打工仔恩物
屯门连锁酒楼外卖反攻两餸饭！$99二人餐食足三餸+炸蟹钳+饭+汤 关注组版主大赞一「无得输」服务成打工仔恩物
饮食
7小时前
01:35
宏福苑执拾︱居民爱画幸保不失：可能系佢保佑咗屋企 有人到场方知「全屋烧晒」感失落
社会
6小时前
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
饮食
2026-04-19 10:00 HKT