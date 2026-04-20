退休男误堕杀猪盘网恋骗局 被「台妹」氹投资美股失250万元

「杀猪盘」骗局专门针对渴望爱情的人，骗徒会先让你小额获利，再诱你投入巨款。一名退休男子误堕杀猪盘网恋骗局，被氹投资最终损失250万元。

日前一名61岁退休男子在社交平台facebook认识一位自称在台湾从事IT的女子，二人由日常闲聊到分享生活，然后再互称宝贝，短时间内成为网恋 。甜言蜜语过后，女方将话题转到「投资美股」，讹称自己熟悉市场，又向事主发送连结，引导他进入虚假投资网站，声称网站有AI分析系统提供精准投资 tips 及「稳阵高回报」策略。

事主不虞有诈，按指示多次转账至不明个人银行户口「投资」，最终损失超过250万港元，而「情人」最终亦踪杳。

警方提醒市民， 网上情人突然变投资专家，要即刻提高警觉，对方提供「高回报」「AI内幕贴士」，十居其九是陷阱，切勿按下不明投资连结，亦不要将大额资金转至陌生人或不明平台户口，投资转帐前，同家人商量。