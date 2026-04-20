内地男大闹港大智华馆 情绪激动哭崩裸奔吓煞学生

一名内地男子前日（18日）在香港大学自修室「智华馆」大吵大闹，其间更脱去衣物，最终惊动保安报警。有网民在社交平台发文表示，该名男子情绪失控，不断在自修室内奔跑，又咆哮痛哭称：「I’m king of world」、「世界没希望了」。

多名网民在社交平台「小红书」表示，该名男子情绪不稳在电梯里嚎哭，之后脱去衣服裸奔，又在「智华馆」内大吵大闹，吓得在场的学生目瞪口呆。

一名内地男子前日在香港大学自修室「智华馆」大吵大闹。麦麦@小红书图片

现场遗下多件衣物，相信属于男子所有。叫我大王@小红书图片

警方表示前日晚上8时许接获港大保安报案，指一名男子在自修室内自言自语，并脱去衣服。警员到场时，男子已穿回衣服，清醒由救护车送往玛丽医院检查，事件中无人受伤，并无财物损毁。据了解，被捕男子42岁，为持双程证来港的内地人，并非港大的师生，案件列作「发现精神紊乱人士」处理。

香港大学回复《星岛头条》表示，保安于4月18日晚接获报告，指一名情绪不稳且衣衫不整的人士在百周年校园智华馆内出现。保安人员接报后已即时到场处理，并召唤救护车到场。经核实，该名人士并非港大学生或教职员，在接受救护员初步治理后，由警员陪同送往医院作进一步检查。

