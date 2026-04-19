珍惜生命｜土瓜湾男子疑财因烧炭 女友及时阻止同送院治理

今日（19日）晚上9时，一名男子在土瓜湾美景街1至7号东兴大楼一单位内烧炭自杀，其女友得知后赶到单位阻止事主，两人清醒但感到不适，分别被送到伊利沙伯医院治理。

消息称，52岁姓游男事主与妻子及女儿同住，但两夫妇关系紧张，游男结识53岁女友约半年。昨早近10时，女儿知悉父亲因财政压力萌生死念，于是到葵涌警署报案，警方列作失踪人士案件。

女子清醒送院。黄文威摄

男子清醒送院。黄文威摄

其后游男自行报案，指自己在上址单位内烧炭自杀。其女友得知后赶到单位阻止，警员到场后在单位内发现事主及其女友，而单位厕所亦有被烧过的炭。两人清醒但感不适，被送到伊利沙伯医院治理。警方将案件转介社会福利署跟进。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service