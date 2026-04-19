旺角七旬翁遭女子兜搭按摩 带上楼期间被抢5万元金链
更新时间：22:14 2026-04-19 HKT
发布时间：22:14 2026-04-19 HKT
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旺角发生抢劫案。今日（19日）晚上近7时，一名75岁姓邝老翁向警方报案，指在花园街138号的梯间被一名年约40岁的女子抢去一条金链，约值5万元。女子得手后逃之夭夭，警方到场翻查附近闭路电视及进行搜查，但未有发现，将案件列作「盗窃」处理，交由旺角警区刑事调查队跟进。
消息指，老翁今日较早时分在街头被一名女子兜搭进行按摩，之后他尾随对方上楼，讵料对方突然露出贼相，抢走其金链。警方正追缉涉案一名年约40岁的女子，她身高约1.65米，中等身材，身穿白色衫、蓝色牛仔裤及戴口罩。
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