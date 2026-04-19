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铜锣湾两司机起争执互殴 又泼水又擸电筒 两败俱伤被捕

突发
更新时间：18:28 2026-04-19 HKT
发布时间：18:28 2026-04-19 HKT

今日（19日）中午12时许，警方接获报案，指两名男子于铜锣湾骆克道463至483号铜锣湾广场二期对开发生争执，大打出手，扭作一团。警方接报到场调查，以涉嫌普通袭击拘捕一名29岁姓吴男子，另外亦以袭击致造成实际身体伤害拘捕一名25岁姓陈男子。

网上流传两段影片，片中见到一名身穿白色衫的男子与一名绿衣男在铜锣湾广场二期对开的街头扭作一团，其中白衣男手持电筒并爆粗：「X你老母臭X」。绿衣男的女友企图拉走白衣男，但白衣男未有理会，反而继续挥舞手上的电筒。绿衣男趁机施过肩摔将白衣男挞落地，绿衣男的女友亦无故被牵连拉落地。在场有两名男子上前按住白衣男，阻止他再施袭。

另一条片显示，绿色男头部受伤流血，与女友站在栏杆旁边，白衣男坐于地上，拖鞋飞脱。当时一名黑衣男子按住白衫男的膊头，又指向路边呼问：「呢个袋边个㗎？」大约20秒后，黑衣男与一名男途人扶起白衣男，并称「过𠮶边！抬高手！唔好郁呀下！」片段就此结束。

据了解，吴男驾驶私家车沿骆克道往铜锣湾方向行驶，至坚拿道天桥下方时，陈男驾驶一辆挂有粤港牌的七人车从坚拿道天桥左转入骆克道，吴男见状响咹示意。两车其后驶至骆克道与波斯富街交界、铜锣湾广场二期对开候灯，两人怒气未消落车争执，其间陈男向吴男女友泼水，吴男护花心切出手推撞，陈男随即从车内取出一支25厘米长的黑色手电筒施袭还击。

混乱间，吴男左后脑受伤，手肘、大腿及膝头擦损，陈男则膝头擦损及大腿肿胀，两人均被送往律敦治医院治理。另外，吴男的女友大腿、膝头及颈部受伤。

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