有片｜内地「抱树文化」 蔓延香港 热裤女爬树打卡惹众怒 目击者：无品嘅行为唔好学

近日「小红书」掀起一股「抱树打卡」热潮，声称拥抱树木可以缓解城市生活压力，令多名游客趁假日涌入香港郊野公园，更无视政府部门在树枝周围设置的危险警告胶带，肆意攀爬树木。今日（19日）社交平台疯传多段影片，片中见到数名操普通话的短裤女子在西贡浪茄爬树，其中更有人爬上树丫躺着拍照，令在场人士侧目：「影出嚟又唔系靓，无品嘅行为大家唔好行」。发帖者指朋友当时已要求该些内地人不要爬树，但对方未有理会，更指现场有大树被「踩烂」倒下。

有网民于社交平台Threads发文并上载多段影片，指日前在西贡浪茄见到多人爬树，令人哗然，「影相啫唔洗咁呀！经过浪茄沙滩见到好多人爬树，用树枝引体上升为咗影相，朋友叫唔好搞啲树扮听唔到，有啲树枝都已经折断了，沙滩亦有树已经倒下。好差啰」。

从片中所见，一名操普通话的短裙长发女子无视政府部门在树枝周围设置的危险警告胶带，爬上一棵幼树，之后再借力爬上树丫，过程中更不慎露出打底裤。另外一名穿著热裤的女子更夸张，躺在树丫上拍照，现场有人立即表示：「影出嚟又唔系靓，无品嘅行为大家唔好行」，但在场排队影相的内地游客都未有理会。

影片引来网民狠批，指摘该批游客行为极为离谱，更有人认为警方应该执法，「呢种唔叫爬树，呢一个叫做破坏棵树」、「重罚才有用，口头劝喻佢当耳边风 ，扮听唔到」、「点解影相一定要爬上棵树度影？」、「直接闹啦，唔洗同佢客气，反正劝唔听」、「浪茄搞到咁，以前好清静」、「应该禁止烂人到香港破坏」、「影张相都扮嘢过人」。

根据香港法例第96章《林区及郊区条例》，任何人士无合法权限而在政府土地（包括郊野公园等林区）内砍伐、切割或以其他方式摧毁树木及植物，即属违法；一经定罪，最高可被判处罚款25,000元及监禁1年。