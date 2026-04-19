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宏福苑大火｜灾民明日起分批上楼 当局搭建帐篷及围栏作准备

突发
更新时间：15:25 2026-04-19 HKT
发布时间：15:25 2026-04-19 HKT

大埔宏福苑七座大厦的居民明日（19日）起分批上楼执拾，每户最多只限4人，限时逗留3小时，而宏志阁未受大火波及，不纳入今次安排。《星岛头条》今日（18日）下午到场了解，见到宏福苑对开入口附近搭建多个帐篷，现场亦加设围栏和帐篷等，方便明日居民排队上楼。当局亦在广福邨平台设置帐篷，为居民上楼作援助。

宏新阁的居民首轮获安排上楼，其后每日开放两幢楼宇，顺序为宏昌阁、宏仁阁、宏道阁、宏泰阁、宏建阁及宏盛阁，预计下月4日就会完成执拾。居民要先到广福社区会堂登记，由当局派员陪同上楼，而大埔墟港铁站亦会有免费接驳巴士接载居民。

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居民上楼执拾时会由警员或民安队队员陪同上楼，居民全程都要戴口罩、安全帽和防刮手套，为协助居民处理上楼事宜，政府于大埔浸信会公立学校内设立联合询问处，内设报案中心，由警员负责。若居民怀疑有物品遗失，可即场记录求助。

政务司副司长卓永兴接受传媒访问时表示，有97%、逾1,670户宏福苑居民可按当局安排的指定时间上楼，共约6000人，当中逾两成为65岁或以上长者。另外，有47户选择不上楼、少于10户未能按获编配时段上楼，当局会另作安排。

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