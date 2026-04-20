好市民奖｜机警女保安智擒窃匪 凭衣着线索助搜捕 警赞扬具高度警觉性

保安员谈介玲早前在屋苑范围巡逻期间，发现一名男子形迹可疑，凭借敏锐的警觉性和责任感，成功制止该名企图爆窃的男子，并协助警方将其拘捕，体现了保安员在防罪灭罪工作中的重要角色，见义勇为的表现更让她荣获本届「好市民奖」。谈笑言，期望透过自身的经历，鼓励身边人在日常生活中时刻保持警觉，共同守护社区安全。

2023年6月某日，当时任职屋苑保安员的谈介玲如常巡逻，当巡经案发楼层之际，她留意到一名男子在一个单位门口准备用锁匙开门，起初未有异常。当她稍后折返同一单位时，再次见到这名男子在该单位前不断把弄锁匙，动作显得极不自然，令谈女士心生疑虑。谈女士忆述，「当时这名男子的行为绝非寻常，而且神色有异，于是我决定上前查问。」

面对谈女士的询问，该名男子神色慌张，表现不耐烦，而且答非所问。谈女士意识到对方并非住客，但未有「硬碰硬」采取行动，于是假装继续巡楼，并致电资深同事求助。当她再度折返现场时，对方已离开，幸好她留意到有半截断掉的锁匙遗留在锁孔内，她立即意识到事态严重，随即通知保安主任报警求助。

报警后，谈女士未有松懈，一直在屋苑范围寻找涉事男子。未几，她凭借记忆中疑犯身穿的衣服颜色，发现该名男子走向邻座楼宇，并尾随住客进入大堂。「他始终回避我的目光，虽然距离有些远，看不清他的样子，但我认得他身上的衣服，肯定就是他。」她尝试追上，但对方很快不见踪影，于是谈女士将此重要线索提供予抵达现场的警员。警方接手调查后，随即展开系统性的扫荡及搜查，同时翻查附近的闭路电视片段，再结合谈女士的线索，初步锁定疑犯。

处理案件的警员梅嘉桦指出，人员在搜捕期间发现一名神情木讷、四处游荡的男子，特征与疑犯吻合，于是上前截查，对方声称「来找女朋友」，却讲不出详细地址，及后于对方身上搜出一对黑色手袖及钳子。经谈女士即场指证，警方以涉嫌企图爆窃罪将其拘捕，经进一步调查后，警方向该名男子作出检控。最终法庭裁定该名男子一项「企图入屋犯法罪」罪成，判监24个月。

谈介玲坦言，现时回忆起当时只身质问疑犯的动作「其实都几危险」，若对方持有武器或突然发难，后果可能会很严重，但身为保安员，不能坐视不理。「确保屋苑安全，保障居民的安全是我们的责任，况且在遇上紧急或可疑情况时，我们会马上报警，警察必定会立即赶来帮忙，因为警察也是我们的后盾。」

另一名负责案件的警长郭礼文赞扬谈女士的高度警觉性与责任感，「充分体现了保安员不单是一份职业，亦是一份专业与承担，谈女士的决定，及时阻止了一宗严重罪案，守护了住户的财产安全，值得鼓励。」他又指，在处理案件时，建立完整的证据链对执法和后续的检控工作至关重要，谈女士在现场即时提供的资料，以及勇于指证窃匪，有助警方人员拘捕和作出检控，成功将匪徒绳之于法。

记者 麦键泷