元朗智车保计划｜喜见新思维防盗保障 灭罪会成员掏腰包支持

「元朗智车保计划」将科技结合传统防罪灭罪工作，以「一锁一器」为电单车提供更全面的防盗保障，有曾遭遇车辆被盗的受害者现身说法，认为定位装置是寻回失车的重要防线。资助元朗警区购买「智车保险包」的元朗区扑灭罪行委员会主席陈建业表示，乐见警方于防罪灭罪工作上善用科技，值得大力支持。

陈建业表示，灭罪委员会的角色一向是凝聚地区资源，支援防罪灭罪工作，而面对近期偷车案的挑战，元朗警区在执法以外，更主动构思结合预防与追踪的创新方案。当得知「元朗智车保计划」将传统防罪灭罪工作与科技结合，他与数位委员随即出资购买「智车保险包」，「我们见到计划不单止帮助电单车车主，更是向社会传递一个讯息，只要警民齐心、善用科技，可以预防各种罪案。」

车主可利用「智车保险包」内的防盗锁，锁住电单车的煞车碟令其无法被随意推走，一旦感应到震动，防盗锁会立即发出高分贝警报，吓退企图犯案的贼人。 刘骏轩摄

若电单车不幸被盗，「智车保险包」内的定位装置能让车主掌握失车实时位置，同时有助加快警方寻回失车及追查偷车犯的效率。 刘骏轩摄

陈建业笑言，自己与多位委员均在元朗区「生于斯、长于斯」，能够帮到社区的事必定大力支持，多年来亦见证警队服务不断提升，未来灭罪委员会会继续与元朗警区紧密合作，并在其他类型的罪案上尝试更多创新科技及思维，将元朗建设为更安全、更宜居的社区。他亦呼吁区内电单车车主踊跃申请，「『一锁一器』正是对爱车最有效的保障。」

定位装置在追寻失车中往往扮演关键角色，区内租车公司负责人李先生分享亲身经历，指数年前曾有租客未有将车辆归还且失去联络，他随即报警求助，幸得车上设有GPS系统可以追踪，及后发现车辆的车牌及颜色已被窃贼更改，若非能够掌握具体位置，根本无法辨识，最终将车辆讨回。

正因电单车的防盗性较其他车辆低，警方将外置的定位装置纳入到计划中，达到取长补短的效果。李先生认为没有定位系统，失主难以追讨，「元朗智车保计划」如同为电单车车主添加了一份保险。

元朗警区指挥官梁仲文总警司(右)表示，「元朗智车保计划」强调「主动出击」、「攻守兼备」及「警民合作」三大方针，善用科技提升警区治安情况。 刘骏轩摄

元朗区扑灭罪行委员会主席陈建业、元朗警区刑事调查总督察冼珈瑶及市民李先生(左起)，讲述「智车保险包」中防盗锁及定位装置的应用。 刘骏轩摄