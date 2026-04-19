元朗智车保计划｜喜见新思维防盗保障 灭罪会成员掏腰包支持
更新时间：07:05 2026-04-19 HKT
发布时间：07:05 2026-04-19 HKT
发布时间：07:05 2026-04-19 HKT
「元朗智车保计划」将科技结合传统防罪灭罪工作，以「一锁一器」为电单车提供更全面的防盗保障，有曾遭遇车辆被盗的受害者现身说法，认为定位装置是寻回失车的重要防线。资助元朗警区购买「智车保险包」的元朗区扑灭罪行委员会主席陈建业表示，乐见警方于防罪灭罪工作上善用科技，值得大力支持。
陈建业表示，灭罪委员会的角色一向是凝聚地区资源，支援防罪灭罪工作，而面对近期偷车案的挑战，元朗警区在执法以外，更主动构思结合预防与追踪的创新方案。当得知「元朗智车保计划」将传统防罪灭罪工作与科技结合，他与数位委员随即出资购买「智车保险包」，「我们见到计划不单止帮助电单车车主，更是向社会传递一个讯息，只要警民齐心、善用科技，可以预防各种罪案。」
陈建业笑言，自己与多位委员均在元朗区「生于斯、长于斯」，能够帮到社区的事必定大力支持，多年来亦见证警队服务不断提升，未来灭罪委员会会继续与元朗警区紧密合作，并在其他类型的罪案上尝试更多创新科技及思维，将元朗建设为更安全、更宜居的社区。他亦呼吁区内电单车车主踊跃申请，「『一锁一器』正是对爱车最有效的保障。」
定位装置在追寻失车中往往扮演关键角色，区内租车公司负责人李先生分享亲身经历，指数年前曾有租客未有将车辆归还且失去联络，他随即报警求助，幸得车上设有GPS系统可以追踪，及后发现车辆的车牌及颜色已被窃贼更改，若非能够掌握具体位置，根本无法辨识，最终将车辆讨回。
正因电单车的防盗性较其他车辆低，警方将外置的定位装置纳入到计划中，达到取长补短的效果。李先生认为没有定位系统，失主难以追讨，「元朗智车保计划」如同为电单车车主添加了一份保险。
最Hit
无厕所水冲厕「好恶顶」？网民大呻倒水污糟 意外引出「正确」冲水教学：居然咁多人唔知呢招
2026-04-17 19:33 HKT