元朗警区「智车保」善用科技守护社区 免费派发两大法宝助车主防盗窃

2025年元朗警区录得113宗偷车案，较前年上升30%，当中4成为电单车被盗。针对区内电单车盗窃的趋势，元朗警区结合智慧警政与社区合作，推行「元朗智车保计划」，透过免费派发超过500套兼顾防范与追踪功能的「智车保险包」，将守护社区安全化被动为主动。区内电单车车主于本月20日起可扫描警方海报或单张上的二维码进行在线申请，为「爱驹」添加多重保障。

元朗警区指挥官梁仲文总警司表示，针对去年元朗警区多宗电单车失窃案件，虽然人员透过情报分析已成功拘捕多名匪徒并起回失车，但事后追查始终较为被动，因此元朗警区联同元朗区扑灭罪行委员会推出「元朗智车保计划」，「主动出击」提升区内车主的防盗意识，并透过向区内电单车车主免费派发包含防盗锁及定位装置的「智车保险包」，善用科技从而达到「攻守兼备」。

他亦指，要做好防盗灭罪工作，警民合作不可或缺，计划得到元朗区扑灭罪行委员会的鼎力支持，元朗区扑灭罪行委员会主席陈建业等人慷慨解囊出资购买「智车保险包」，共同为社区安全贡献力量，「计划仅是一个起点，借由更多智慧警政项目守护元朗警区。未来我们会继续联同灭罪委员会及地区持份者持续努力，共同达到『平安元朗』的愿景。」

元朗警区指挥官梁仲文总警司（右四）、刑事调查总督察冼珈瑶（左一）、元朗区扑灭罪行委员会主席陈建业（左 四）等人介绍「智车保计划」，将向区内电单车车主免费派发兼顾防范与追踪功能的「智车保险包」。

「智车保险包」内的防盗锁可锁住煞车碟，令电单车无法被随意推走，感应到震动更会发出高分贝警报。 刘骏轩摄

若电单车不幸被盗，「智车保险包」内的定位装置能让车主掌握失车实时位置。 刘骏轩摄

在车主的许可下，警方能够取得定位资料，有助加快寻回失车及追查偷车犯的效率。 刘骏轩摄

警方将于区内失车高危地点张贴海报及派发单张，元朗区内的电单车车主扫描二维码即可在线申请「智车保险包」。所谓「攻守兼备」，在于免费派发的「智车保险包」内含两大法宝：高分贝警报防盗锁及轻巧低耗电定位装置。电单车车主可利用防盗锁锁住煞车碟，令车辆无法被随意推走，一旦感应到震动，会立即发出高分贝警报，足以惊动途人并吓退企图犯案的贼人；万一车辆不幸被盗，仍有第二重保障，车主可透过与定位装置进行连结的电话，取得失车的实时位置。

计划负责人、元朗警区刑事调查总督察冼珈瑶表示，根据过往经验，电单车被盗经常发生在路边、公共咪表停车场等不设防的地方，而因电单车低防盗特性令其更容易成为贼人的目标，防盗锁便能够为电单车提供多一层防护，「偷车贼往往是取易不取难，设置车锁有助令他们知难而退。」

冼珈瑶续指，即使贼人无视防盗锁盗去车辆，警方也能够根据定位主动出击，迅速掌握失车位置，更可以配合其他防罪灭罪计划如「锐眼计划」，利用闭路电视影像寻找及锁定贼人，有效提升缉拿犯人的效率。她强调，警方只有于车主许可下才取得定位系统资料，「警方重视市民的私隐，定位装置的数据全权由车主自行保管，警方绝不会在没有车主的同意下，获取或储存定位装置内数据，确保市民的私隐受到充分保障。」