全民国家安全教育日｜香港海关学院开放日 设枪械及装备展览 学生：令我大开眼界

为响应「全民国家安全教育日」，海关今日（18日）在香港海关学院举办开放日，希望让市民大众透过一系列互动形式的活动多角度认识香港海关维护国家安全的使命和工作。现场设有国家安全教育展览、表演和摊位游戏，以互动方式介绍国家安全的讯息及重要性，吸引多名师生及家长到场参与。

活动于下午2时开始，律政司司长林定国及海关关长陈子达亦有到场。现场除设有摊位游戏外，更有海关搜查犬搜查违禁品的示范，龙狮表演及枪械及装备展览，令人目不暇给。

任教中文的张老师今日带3名学生到场参观香港海关学院，他指现场非常热闹，现场有很多海关及国家安全知识学习，「都好多嘢睇，希望佢哋可以认识多啲嘢」。另外，就读小五的周同学及黎同学指现场的表演及示范很精彩，学习很多知识，「呢次活动真系令我大开眼界」。

摄影：刘骏轩 记者：曾志恒