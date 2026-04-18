励进教育中心办全港校际及团体短片制作培训及比赛 引导青年人明白国家安全

为引导青年人明白国家安全及社会稳定的重大意义，励进教育中心连续第5年举办「国。家。我」全港校际及团体短片制作培训及比赛，为全港学生提供发挥创意的平台，并加深他们对国家、民族及社会发展的认知与理解。活动今日（18日）邀请保安局局长邓炳强、外交部驻港公署条约法律部周倩主任担任讲座主持，向超过180位师生介绍国家安全及外交工作，并由导演高志森向参与者传授影片创作的技巧。

活动筹委会主席李明逵致辞时表示，活动已经成为汇聚全港青少年发挥创意的年度盛事，主题「国。家。我」三字体现了个人、家庭与国家之间紧密相连的责任，「国的基础是家，家的基础是人，而青年人是家庭的一份子，亦是国安发展的栋梁，均连系著家与国。」

李续指，虽然国家安全看似宏大遥远，实则与每个人的生活及法治社会的稳定息息相关，而青年人作为未来的主人翁，更应要主动学习、深刻理解、积极参与维护国家安全活动。今次活动不单是一个比赛，更是为青年人搭建的学习、思考及表达平台，期望参加者透过培训，可对国家安全有更立体、透彻的理解。

保安局局长邓炳强以「香港特区维护国家安全的工作」为主题向在场学生分享，他以早前国务院发布的《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书作引入，详细讲解国家安全的范畴、香港过去遇上的国安挑战、政府维护国家安全的工作等。他提醒学生谨记要成为守法公民，并要做到慎思明辨，别让危害国家安全人士乘虚而入。

外交部驻港公署条约法律部周倩主任则向参与者讲解外交工作与国家安全的关系；另外学生亦参与了由导演高志森主导的剧本创作工作坊，高导演更亲自向他们传授拍摄及创作心得与技巧。

培训为期两日，学生除了参与今日举行的讲座与工作坊，亦会于明日（19日）参加由跨部门反恐专责组安排的反恐演习，亲身体会香港纪律部队人员的高效反恐应变能力。