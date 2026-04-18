葵涌女遭前男友木锤破房门续施袭 31岁箍煲男被捕

葵涌发生伤人及刑毁案！一对男女疑因了解而分开，31岁姓何男子欲箍煲不遂，情绪激动，挥拳殴打21岁姓张前女友。女方惊惶躲进睡房，躁男取木锤狂砸房门并闯入继续狂殴，警方到场将躁男制服，女事主伤痕累累送院。

据了解，二人于去年7月开始交往，但因性格不合，半个月前分手，张女搬离何男住所。昨（17日）晚9时左右，何男因患病，张女答应陪同就医，前往屏丽径3至21号葵丰楼的住所接他。其间何男旧事重提，要求复合，但遭拒绝，他不堪打击，情绪失控，暴露恐怖一面，怒掴张女三次，两度掐住她的脖子。

张女挣脱奔入房间反锁，何男取出一柄木锤疯狂砸打房门。房门被打爆后，何男强行闯入，再度拳殴张女，张女惨被扯头发拖出大厅，过程中，她左后脑撞击到硬物。

混乱间，张女致电友人求救，友人闻讯担心其生命受到威胁，代为报警。何男怀疑张女致电求助，拿起锤子怒扑其手机，禁绝对外通讯，警方接报赶至现场，当场制服并拘捕何男，他涉嫌「袭击致造成身体伤害」及「刑事毁坏」，目前仍被扣留调查。张女左后脑、左眼、左肘擦伤及右膝瘀伤，由救护车送往玛嘉烈医院治理。