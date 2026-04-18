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呈祥道重货翻侧 压毁石壆越过行车线险象环生 司机受困手伤

突发
更新时间：02:24 2026-04-18 HKT
发布时间：02:24 2026-04-18 HKT

荔枝角凌晨发生交通意外。今日（18日）凌晨零时左右，一辆运菜16吨重型货车沿呈祥道往新界方向行驶期间突然失控「自炒」，全车翻侧并压毁路中石壆，车身横跨来回行车线，车头更越过对面行车线。受伤司机获救时保持清醒，经包扎后拒绝送院，警方正调查意外成因。

现场消息指，该辆四轴重型货车沿呈祥道驶至近盈晖台对开一处弯位落斜时，怀疑因路面湿滑导致「跣軚」，货车随即失控撞向路中分隔石壆，并在调头后全车翻侧。由于撞击力猛烈，货车不但压毁石壆，部份车身更越过对面往观塘方向的行车线，情况险象环生。

车祸现场一片狼籍，石壆碎块满地，货车车头挡风玻璃破毁脱落地上，零件四散，车斗内的菜疏全部翻倒，部分跌出路面。

意外发生后，货车司机一度被困车厢内，幸其神志清醒，随后由他人协助脱困。救护员接报赶至，发现司机手脚受伤，经即场初步包扎后，司机表示不愿送院。

受车祸影响，呈祥道近盈晖台来回方向的部份行车线需要封闭，现场交通一度受阻。警方正封锁现场调查，初步相信货车是在落斜转弯时失控酿成意外。

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