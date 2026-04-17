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一周80宗投资诈骗涉款8000万 TG骗徒扮加密币专家呃走770万

突发
更新时间：23:20 2026-04-17 HKT
发布时间：23:20 2026-04-17 HKT

警方周五（4月17日）表示，过去一周共接获逾80宗网上投资骗案，总损失超过8000万港元。其中，一名女性受害人因误信 Telegram（TG）上的伪造「投资专家」，堕入「量化交易」及「AI 演算法」为名的骗局，以为会有「高回报、低风险、低门槛」投资，先后17次转账，最终被骗走价值约770万港元的加密货币。

香港警方在「守网者」披露相关案情，指近日一名骗徒假冒「投资专家」，透过TG白撞讯息结识女事主，声称可利用「量化交易」及「AI 演算法」等方法，协助投资加密货币「穏赚」高回报。事主信以为真，按指示登入虚假投资网站，先后17次从电子钱包转出约值770万港元的 泰达币（USDT）及以太币（ETH），至骗徒指定钱包。当女事主想提现，却被对方的各种借口拖延及拒绝，自己方知受骗。

警方指出，加密货币看似入场门槛低、回报潜力高，但波动大，风险亦极高。骗徒往往标榜「AI 操盘」、「量化稳赚」，其实都是引诱受害人上当。警方呼吁，投资前必先了解该投资产品，切勿轻信网上「投资专家」，投资前亦必须核实平台或公司真伪；如有怀疑，即上守网者网站的「防骗视伏器」或手机应用程式「防骗视伏App」，以作诈骗风险评估。

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