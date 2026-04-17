亚博馆搭建中摊位展板起火 工人淡定围观

亚博馆今日（4月17日）下午12时17分，六号展馆一个参展商摊位局部起火，并于约一分钟内熄灭。社交平台Threads流传片段所见，摊位当时起火光并冒烟，有火屑跌落地，大批工人在场围观。目击者称，其后有人持灭火筒将火救熄。

针对有网民询问听不到火警钟情况，亚博馆回复查询时表示，由于场馆一直严格要求主办单位及参展商采用阻燃物料，故是次火势轻微，并未触发自动消防警报。

火警期间火屑跌落地，大批工人围观。Threads：markkwok__

亚博馆提到，事发时场馆正进行展览前期搭建工程，仅限工作人员进出。事件中无人受伤，亦无需疏散，对其他摊位及场馆运作均没有造成影响。相关展览将按原定计划举行。起火原因仍在调查中。

亚博馆重申，场内消防设施均定期进行维修保养及年度检查，符合香港消防法例要求。亚博馆将持续监察相关安全措施，确保场地安全。

亚博馆表示将持续监察相关安全措施，确保场地安全。资料图片