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锦田惊现非法宰羊场 67岁牧场主被拘控 露天屠宰衞生恶劣

突发
更新时间：21:39 2026-04-17 HKT
发布时间：21:39 2026-04-17 HKT

食物环境衞生署昨日（4月16日）联同警方突击行动元朗区锦田一个牧羊场，揭发场内非法屠宰羊只及出售禁售食物。牧场67岁中国籍男东主被捕，涉嫌无牌经营屠场、非法屠宰食用牲口及出售禁售食物，并已被落案检控相关罪名。

食环署提到，在牧场检获共重约7.4公斤的怀疑非法屠宰羊肉及内脏，并已即时销毁，同时亦检走一批屠宰工具。署方表示，牧羊场面积约1万平方米，涉案人收到订单后，会在树下露天屠宰；现场缺乏供来去水及消毒设备，衞生恶劣，而羊只未经检验，其健康及来源不明，一旦流入市面，将危及公众。

食环署强调，十分关注非法屠宰食用牲口及售卖禁售食物的情况，会致力严厉执法，打击有关违例行为。署方又呼吁市民，未经检疫的肉类可能带有病毒、寄生虫等风险，对健康构成严重威胁。市民切勿购买来历不明的肉类，如发现有非法屠宰活动或对零售商出售的肉类来源有所怀疑，可致电1823举报。

7.4公斤的怀疑非法屠宰羊肉及内脏已被即时销毁。食环署图片
7.4公斤的怀疑非法屠宰羊肉及内脏已被即时销毁。食环署图片

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