百佳惠康传合并｜街坊未担心垄断 称网购方便：边度抵啲咪边度买

英国《金融时报》引述消息，称怡和集团计划收购长和（001）旗下的百佳超市，并拟将其与旗下惠康超市合并，报道一出引起关注。有本港街坊反应理性，认为网购普及已成常态，不一定要到超市实体舖，「边度抵啲咪边度买」；不过，亦有不熟悉网购、依赖实体店的市民，担心合并后或会引发分店裁撤潮，影响购物便利。

相关报道：百佳惠康传合并｜邵家辉：网购盛行难垄断 经济学者料物价上升 部分分店或关闭

街坊Simon称，平日两边格价，发现惠康的价钱通常比较便宜，而且应用程式也经常有特价活动，因此最近一两年都是在惠康购物，「十成入边，有八成喺惠康买」，因而也不相信合并后价格会上涨。不过Simon又提到，即使未来有垄断，近年网购十分方便，故「唔一定喺舖头买，边度价格抵啲咪边度买」。

至于市民袁小姐则坦言，自己不太熟悉网购，主要依照自己习惯到就近超市购物，「行到边买到边」，担心合并后超市分店会减少。另一市民麦小姐就表示，平时惯常会在两间超市之间格价，「睇下边间特价多啲」，不担心日后合并会造成垄断，认为「薄利多销，啲老板识做」。

相关报道：怡和拟收购长和旗下百佳 据报将与惠康合组超市巨头 分析：网购盛行驱使超市变阵