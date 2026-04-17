警拘诈骗洗钱党3人 涉反复租借「尿袋」及转售超市券套现 每月洗逾11万元

警方东九龙总区昨日（16日）展开代号「尚勇」行动，于全港多区拘捕3名年龄介乎37至40岁的男女，涉嫌与2025年8月至今年4月期间发生的91宗网购诈骗案有关，受害人合共损失约25万港元。调查显示，骗徒透过社交平台刊登虚假广告，假冒车行或零售商人员诱使受害人以「转数快」（FPS）支付订金至未实名帐户，随后利用犯罪得益购买大量现金券转售，甚至透过反复租借及退还流动充电器以获取现金按金等方式套现，每月清洗黑钱金额平均达11万元，目前所有被捕人正被扣留调查。

警方2025年8月至2026年4月共接获91宗报案，指被人透过社交平台刊登虚假广告，假冒车行、零售商舖人员讹指有「电车一换一名额」、「汽车用品」、「家具」等优惠，或声称可提供的士租赁及可代办某些申请手续，要求以转数快（FPS）支付相关服务订金或按金至未经实名认证的储值支付工具户口。惟报案人完成付款后，骗徒便会立即失去联络，涉案损失共约25万元。

有见及此，东九龙总区科技及财富罪案组人员根据线报及经深入调查后，昨日（4月16日）展开代号「尚勇」的拘捕行动，主要针对网上购物诈骗活动，于全港多区拘捕1名本地男子、1名本地女子及1名外籍女子（37至40岁），涉嫌「洗黑钱」及串谋诈骗。行动中，人员检获4部手提电话、21张电话卡、1张记忆卡及50买张怀疑与案有关的现金券。所有被捕人现正被扣留调查。

调查显示，被捕人会前往超级市场或便利店，利用上述未经认证的储值支付工具户口购买大量现金券转售图利；他们亦会以相同手法租借大量流动充电器，再透过退还充电器的方式获取现金按金，以套现户口内的余额，从而清洗每个月平均约11万元的犯罪得益。

东九龙总区科技及财富罪案组督察黄俊熹重申，市民不应将自己的银行帐户或储值支付工具帐户租出、借出，甚至卖出给任何人处理来历不明的资金。帐户一旦被用作非法用途，持有人极有可能要承担相关刑事责任。

东九龙总区科技及财富罪案组督察黄俊熹。