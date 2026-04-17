黄雨下鸭脷洲狂风呼啸如末日 海傍工厦棚架树木倒塌 波及3途人及车辆｜有片

本港今日（4月17日）下午时分有暴雨狂风来袭，天文台下午4时35分发出黄色暴雨警告，并一度呼吁市民在室内地方躲避猛烈阵风。其中在南区鸭脷洲利南道海傍，今日（4月17日）下午近5时风势突然加剧，有工厦棚架倒塌波及两名男途人，亦有一女途人被强风吹倒，3人均要送院治理。

网上片段所见，当时狂风呼啸，街道短短另一边行人路也不能看见，犹如末日，铁皮杂物吹至四散，击中路边一部私家车，现场一片狼藉。

事件中，港湾工贸中心一幅20乘30米棚架、路边树木及停泊路边的电单车均被吹至倒塌。有2名25及38岁男途人被棚竹波及，以及1名25岁女途人被强风吹倒，分别脸擦伤、手痛及头手流血，另外亦有两部私家车车身受损。警方消防接报后赶至救援，将伤者送玛丽医院治理。

事后，警方并封锁工厦对开道路，以免车辆及途人靠近。至下午近6时风雨趋缓，现场逐渐恢复平静，但道路继续封闭，以待棚架被清理。经调查后，案件列作求警协助。

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