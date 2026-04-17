上环斩人│男事主为证券公司负责人 上班途中遇袭 声称无结怨无欠债
更新时间：16:38 2026-04-17 HKT
发布时间：16:38 2026-04-17 HKT
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上环永乐街斩人血案，事主手脚被斩伤大量流血，凶徒手法残忍，事后警方出动警犬到上环港铁站大围捕，惟未有发现。据了解，遭凶徒斩伤的事主姓谢，79岁，为一间证券公司的负责人，居于半山区。
消息透露，今日（17日）上午约11时15分，事主的司机驾车将他载至干诺道中，准备前往位于中环广场的公司。当谢男落车步行期间，一名男子突从后靠近，持刀向他施袭。谢男走避不及，手腕、左小腿及左大腿被斩伤淌血，当场倒地。而凶徒施袭后，迅速沿德辅道中、林士街方向逃去。
警员及救护员接报后赶至，将谢男送往玛丽医院抢救。谢男送院时清醒，经治理后留医情况稳定。事主向警方表示并不认识凶徒，亦无债务纠纷或与人结怨。
警方现正通缉一名涉案年约50岁的中国籍男子，案发时身穿白色上衣、黑色长裤、戴口罩，案件由港岛总区反黑组第一队跟进。
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