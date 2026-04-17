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海关截查港珠澳入境货车 检300万元冒牌货及另类烟 包括波衫手机料将转口

突发
更新时间：16:07 2026-04-17 HKT
发布时间：16:07 2026-04-17 HKT

香港海关3月24日透过风险评估，在港珠澳大桥香港口岸截查一辆入境货车。经检查后，海关人员在货车内检获约1.5万件怀疑冒牌货物及约6000件另类吸烟产品，估计市值共约300万元，关员遂拘捕48岁男司机。

证物图片显示，涉案货物包括鞋履、手袋、手机、眼镜、波衫等。海关初步相信，该批怀疑冒牌货物及另类吸烟产品将会转口至海外地区。目前案件仍在调查中，被捕男子正保释候查。

根据《商品说明条例》，任何人进出口冒牌物品，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款50万元及监禁5年。根据《进出口条例》，任何人输入或输出未列舱单货物，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。

海关强调，会继续透过风险评估和情报分析严厉执法，打击冒牌物品和走私活动。市民可透过24小时热线182 8080、举报罪案专用电邮帐户[email protected]网上表格，举报怀疑违反上述条例活动。

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