海关截查港珠澳入境货车 检300万元冒牌货及另类烟 包括波衫手机料将转口
更新时间：16:07 2026-04-17 HKT
发布时间：16:07 2026-04-17 HKT
发布时间：16:07 2026-04-17 HKT
香港海关3月24日透过风险评估，在港珠澳大桥香港口岸截查一辆入境货车。经检查后，海关人员在货车内检获约1.5万件怀疑冒牌货物及约6000件另类吸烟产品，估计市值共约300万元，关员遂拘捕48岁男司机。
证物图片显示，涉案货物包括鞋履、手袋、手机、眼镜、波衫等。海关初步相信，该批怀疑冒牌货物及另类吸烟产品将会转口至海外地区。目前案件仍在调查中，被捕男子正保释候查。
根据《商品说明条例》，任何人进出口冒牌物品，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款50万元及监禁5年。根据《进出口条例》，任何人输入或输出未列舱单货物，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。
海关强调，会继续透过风险评估和情报分析严厉执法，打击冒牌物品和走私活动。市民可透过24小时热线182 8080、举报罪案专用电邮帐户[email protected]或网上表格，举报怀疑违反上述条例活动。
最Hit
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
2026-04-16 11:56 HKT
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
2026-04-16 07:30 HKT
沙田沥源邨火警 200人疏散
2小时前