大屿山警打击非法使用电动单车 拘2男1女 涉5宗罪

大屿山警区交通队及军装巡逻小队昨日（16日）在区内举行反电动可移动工具行动，打击非法使用电动可移动工具及相关违法问题。行动中，人员于东涌及愉景湾拘捕一名本地女子及两名本地男子，年龄介乎25至42岁，涉嫌「驾驶时没有有效驾驶执照」、「驾驶未有登记及未持牌车辆」、「没有第三者保险而使用车辆」、「驾驶电单车时没有戴上认可防护头盔」及「未经准许在行人路上骑驶电单车」，并扣查三辆涉案电动可移动工具。所有被捕人已获准保释候查，须于六月上旬向警方报到。

遭扣查的电动单车。

警方重申，电动可移动工具不宜与一般汽车共同使用路面，亦不适合于行人道或单车径上使用。任何人在道路、行人路及单车径上使用未经登记及领牌的电动可移动工具，可能违反香港法例第374章《道路交通条例》及其他相关法例，一经定罪，最高刑罚为罚款一万元及监禁十二个月。



警方会继续在区内严厉执法，以保障其他道路使用者的安全，并呼吁所有道路使用者应遵守交通规例，时刻都要做到「专注、忍让、守法」。



警方亦会继续针对各种交通违例事项，定期采取适当的执法行动，以确保道路使用者安全。警方同时呼吁司机要专注驾驶，多加留意路面交通情况并时刻保持警觉及注意车辆定期保养。