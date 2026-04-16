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时薪$100变负债400万 30岁女堕「代公司借贷」求职陷阱

突发
更新时间：18:31 2026-04-16 HKT
发布时间：18:31 2026-04-16 HKT

网上求职骗案手法层出不穷，近日一名30岁女售货员，于求职平台Moovup张贴简历后，接获骗徒透过通讯软件联络，诱使她代公司申请多笔贷款，声称公司会还款，事主转账借贷所得后，不但未能赚取分毫，更蒙受超过400万元的巨额损失。近日一名30岁女售货员遭遇

据了解，一名30岁女售货员在Moovup平台张贴个人简历，数天后接获骗徒透过WhatsApp联络。对方表示有意以时薪100元聘请她担任在家办公的行政助理，工作内容为整理表格、对比官网及二手网站价格，并称公司主要业务为买卖手表。其后骗徒指示事主申请多笔贷款，并承诺会将所有款项全数归还。事主不虞有诈，陆续申请贷款并转账，事主最终损失超过400万元。

一名女子堕入「代公司借贷」求职陷阱。FB：香港警察
一名女子堕入「代公司借贷」求职陷阱。FB：香港警察

警方总结此类案件，指出骗徒手法通常分为以下四个阶段：

  1. 编造五花八门职位，例如行政助理、大型活动搞手等，在各大求职平台或社交媒体刊登广告；
  2. 于WhatsApp联络受害人，假扮专业形象回应求职者查询；
  3. 入职后不久以各种借口要求受害人借贷，例如「帮大老板融资或买奢侈品」、「协助筹集资金，将返还总数5%作报酬」、「公司资金在内地，要求帮忙周转，每单可获10%至15%佣金」、「公司要搞大型活动，要求垫支费用」等等；
  4. 一旦事主开始按对方要求，将借贷所得转账到指定银行户口，骗徒便以「公司会承担债务」、「支付高额报酬」等说法，诱使事主继续借贷或支付更多款项，直至察觉被骗。

警方呼吁求职者切勿轻信陌生来电，应主动核实公司背景；对不拘学历经验、弹性在家工作等职位要特别小心；若遇上借贷或垫资费用要求，应立即拒绝。若怀疑受骗，即打「防骗易18222」热线求助。

骗徒通常以各种借口，要求刚入职的受害人借贷。FB：香港警察
骗徒通常以各种借口，要求刚入职的受害人借贷。FB：香港警察

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