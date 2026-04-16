网购健康餐无货要退款 事主堕假客服骗案失逾250万元

假冒客户服务人员电话骗案再现！警方指过去一周共接获逾250宗网上购物骗案，总损失超过1,300万港元，其中有受害人近日于 facebook见到骗徒开设的假冒「健康餐广告」，之后透过广告中的连结联络「假客服」，进行订购并支付款项，惟假客服讹称健康餐无货，需要转移至 WhatsApp 办理退款申请。

受害人不虞有诈，透过 WhatsApp 联络「客服」申请退款，并提供银行资料，但骗徒讹称「退款失败」，指示受害人在网上理财户口透过转数快输入「FPS ID」，并输入骗徒提供的「4位号码」及「6位号码」作转账。

由于受害人甚少使用网上理财，并不知道这两组号码实际上代表「千位港元」 及「十万位港元」的转账金额，误以为是退款程序，直至操作失败后骗徒失踪，翌日才发现银行存款已被转走，损失逾 $250万港元。

警方提醒市民网上购物，切勿输入陌生人提供的 FPS ID 或号码，可能是诈骗转账指令，遇到退款问题要直接联络官方客服，切勿透过非官方渠道联络。

