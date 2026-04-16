5越南人组盗窃集团 戴假发专攻无印良品MUJI 闪电掠445件衫被捕

警方捣破一个越南贼党拘捕5人，调查显示由去年中至今年4月，他们至少牵涉24宗发生在全港的店舖盗窃案，偷取445件衣物，约值11.3万元。警方指案件全部涉及同一间服装连锁店旗下的不同分店，贼人专拣会戴「假发帽」乔装专向人流密集的店舖落手，数分钟内偷取多件衣物，之后再带到旺角或深水埗的㓥房，而赃物亦会在一至两日内被全数运走。据了解，该连锁服装店为无印良品MUJI。

警方自今年初接获多宗店舖盗窃案件，发现油尖区内一间大型服装连锁店接连被贼人偷走大量衣物。油尖警区刑事部高度重视案件，展开深入调查及情报分析，并透过翻查大量闭路电视影像，包括警方「锐眼计划」下安装的闭路电视，成功锁定一个以非华裔人士组成的盗窃集团。

油尖警区刑事总督察陈炽华表示，集团成员分工非常仔细及有组织，每次犯案都会有人于店内外把风，负责偷窃的成员会迅速在货架上将大量衣物放入手袋及环保袋，未有付款下离开，犯案过程仅数分钟，有时更会在一日内去不同的分店进行偷窃。成员得手后，会将当日偷来的衣物交予负责接赃的成员，再以「百鸟归巢」的方式带到旺角或深水埗的㓥房单位储存。贼人为增加警方调查难度，犯案时会戴口罩、帽、平光眼镜及假发，企图掩人耳目，而赃物亦会在一至两日内被全数运走。

至前日（14日），两名集团成员再于元朗及荃湾的分店内偷窃70件衣物，之后到旺角将赃物交予另一女成员，并放于一个住宅㓥房。探员见时机成熟，上前截停该3人，并在㓥房内起回70件衣物，全部均贴有价钱牌，同时亦检取疑犯犯案时装窃物的手袋、环保袋及纸袋。警方遂以「盗窃罪」拘捕两名负责盗窃的疑犯，及以「处理赃物罪」拘捕接赃人。其后，人员于昨日（15日）及今日（16日）早上于赤柱及深水埗，分别以涉嫌「盗窃罪」及「处理赃物罪」，再拘捕一男一女的集团成员。

警方经调查后发现涉事的犯罪集团牵涉24宗盗窃案，全部涉及同一间服装连锁店旗下的不同分店，犯案时间由去年年中到今年4月，初步调查相信他们偷取超过445件衣物，约值11.3万元。

警方指被捕5人年龄介乎36岁至58岁，全部持「行街纸」，已以「盗窃罪」暂控一男两女集团成员，并于明日（17日）在九龙城裁判法院提堂，其余被捕人士正被扣留调查。消息指，该连锁服装店为无印良品MUJI。 被捕的男女为越南籍，他们偷取的衣物平均每件数百元，正调查赃物会在本地舖头转售还是寄去海外。

油尖警区重案组高级督察衞进涛指，贼人趁店舖繁忙期间落手，他们睇准这类型大型店舖人流较多，职员比较忙碌，加上货物没有贴上防盗装置，而且相隔较长时间才会盘点货物而下手，往往职员都比较迟才发现有货物被偷。警方呼吁店舖应加强防盗设备，例如安装防盗闸门或防盗磁碟，增派便衣保安等，而职员亦需要时刻保持警觉，留意是否有可疑人士出没。