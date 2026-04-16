旺角美容师偷客信用卡「狂碌」购物 19人做facial中伏失$41万 警拘6男女

旺角一间美容院一名美容师怀疑利用职务之便，在顾客接受美容服务期间，偷取顾客的信用卡并将之交予同党，由同党到不同地区的店舖「碌卡」购买智能手机、金器和保健品等，再将这些贵重货品出售套现。警方于去年12月至今年4月，共接获19宗市民报案指他们被偷去信用卡，涉损失共逾41万元，经调查后在过去两日（14日及15日）以涉嫌「盗窃」及「以欺骗手段取得财产」罪，拘捕6名男女。

警方新界南总区刑事部警司李木易今早在记者会讲述案件，指出警方于去年12月至今年4月间，共接获19宗市民报案，涉及他们的信用卡被偷去，并在短时间内被人在港、九及新界多处「碌卡」购买贵重物品。由于受害者数目众多，损失金额总值超过41万元，而犯案的手法可谓层出不穷、防不胜防，所以引起警方的高度关注。

李木易称，在接获多宗报案后，新界南总区刑事部立即展开深入调查，透过情报分析及翻查大量闭路电视片段（包括「锐眼」计划下的闭路电视），警方发现该19宗盗窃案件互有关联，原来所有受害人都曾光顾旺角一间美容院，他们在信用卡被盗前，都刚好在该美容院接受美容服务。

人员于是顺藤摸瓜，成功锁定该个盗窃集团，经锲而不舍追查下，发现该集团的疑似主脑竟然是该美容院的一位美容师。该美容师利用职务之便，在顾客接受美容服务的时候，涉嫌偷取顾客信用卡，并随即将偷来的信用卡，交给在美容院外负责接应的同党。

调查显示，案中盗窃集团的成员分工明确、各司其职，盗窃集团的犯案手法主要是在受害人接受美容疗程前，会要求受害人将个人物品及手袋，放在床边或仪器旁边。当受害人躺平接受疗程、闭眼并且精神放松之际，有人便趁受害人不备、顺手牵羊偷取其银包内的信用卡 ，惟每次都只会偷取受害人银包内的信用卡，然后将银包放回原位，相信目的是避免受害人即时发现自己的信用卡被偷去。

之后，被偷取的信用卡会交到在美容院外负责接应的同党手上，同党便会立即离开，前往不同地区的电器舖、金舖及药材舖，利用偷来的信用卡购买贵重物品，包括智能手机、金器及保健品等，继而再马上将贵重物品出售套现。大部分受害人直至收到信用卡月结单，才惊悉信用卡被盗用，损失惨重。案件损失金额总值超过41万元，其中单一损失金额最大的案件，涉款高达5万元。

新界南总区刑事部在本周二及三（14日及15日）展开行动，探员发现有集团成员正在使用他人的信用卡购物，于是采取拘捕行动，以涉嫌「盗窃」及「以欺骗手段取得财产」罪，共拘捕4男2 女（年龄介乎39至52岁），并于其中一人身上搜获一张属于他人的信用卡。被捕的一名39岁女子，相信为盗窃集团主脑。

其中3名被捕人已合共被暂控一项「盗窃」及两项「以欺骗手段取得财产」罪，案件于今日（16日）在沙田裁判法院提堂。警方重申，「盗窃」及「以欺骗手段取得财产」皆属严重罪行，一经定罪，最高分别可判处10年监禁。