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沙田男子堕城门河 获救送院

突发
更新时间：12:12 2026-04-15 HKT
发布时间：12:12 2026-04-15 HKT

今日（15日）11时11分，警方接获报案，指沙田城门河有一名男子漂浮。现场是大涌桥路55号对开河面，救援人员接报赶到，将事主救起送院救治。所见堕河男子年届七旬，据了解事主疑因病厌世寻短，他获送院后没生命危险，警方正调查事件原因。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

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