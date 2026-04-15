沙田男子堕城门河 获救送院

今日（15日）11时11分，警方接获报案，指沙田城门河有一名男子漂浮。现场是大涌桥路55号对开河面，救援人员接报赶到，将事主救起送院救治。所见堕河男子年届七旬，据了解事主疑因病厌世寻短，他获送院后没生命危险，警方正调查事件原因。

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