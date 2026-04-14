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油价｜果洲群岛「大飞」窜逃 3男慌忙扔廿桶私油落海 海关截停人赃并获

突发
更新时间：18:30 2026-04-14 HKT
发布时间：18:30 2026-04-14 HKT

本港油价高企，催生走私电油活动。香港海关表示，昨日（4月13日）在果洲群岛对开海面，发现一艘形迹可疑快艇。该艘快艇见已曝光，随即往香港东南面水域方向高速行驶，快艇上亦有人将多个胶桶抛落海面。最终，关员成功将快艇截停，并在海面捞回该批胶桶。

经搜查后，海关人员在22个胶桶内发现共595公升怀疑未完税电油，市值约1.9万元，应课税值约3600元。船上三名年龄介乎34岁至46岁的男子，涉嫌违反《应课税品条例》被捕。

海关呼吁举报非法燃油活动。资料图片
海关呼吁举报非法燃油活动。资料图片

根据《应课税品条例》，任何人若进口、处理、管有、售卖或购买未完税汽油即属违法。一经定罪，最高可被判罚款100万元及监禁两年。

海关呼吁市民，可透过海关24小时热线182 8080，或举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格，举报非法燃油活动。

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