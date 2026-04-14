警务处参与首届亚洲专业谈判联盟论坛 汇聚各地翘楚提升专业合作

香港警务处将参与首届亚洲专业谈判联盟2026年度论坛，论坛将于4月14日至16日在香港皇家太平洋酒店举行。香港警务处副处长(行动)叶云龙将联同心理服务科出任开幕典礼主礼嘉宾。前警务处处长萧泽颐及李明逵，以及警务处警察谈判组主管兼总警司廖珈奇亦将出席并主礼。

论坛将汇聚来自亚洲各地逾100名资深从业员、政府官员及专家学者，聚焦提升区域危机谈判、心理服务及公共安全的专业合作。

来自警察谈判组与心理服务科的人员将参与论坛，参加工作坊、互动演练及跨界讨论。他们的参与将彰显警务处对专业发展、以证据为基础的危机应对及跨部门协作的承诺。

副处长叶云龙致开幕辞，强调谈判、心理健康意识及协调危机管理在现代警务工作中的重要性。他的致辞将为论坛定下基调，凸显警务处在推动专业标准、促进跨界协作及提升高压情境下人员韧力方面的角色。同时，他亦将肯定香港警察谈判组及心理服务科人员的贡献，重申警务处持续进行培训、知识交流及与区域与国际伙伴互动的承诺。

论坛期间，警察谈判组主管廖珈奇发表专题演讲，题目为 《从半个世纪的危机谈判中汲取的经验— 香港警察谈判组》，回顾香港警察谈判组多年来处理复杂危机事件的经验与学习。

警务处临床心理学家冯浩坚亦发表专题演讲，题目为 《压力下的韧性：理解与强化危机谈判专家的思维》，分享团队与心理服务如何更有效地维护谈判人员的心理准备状态、支援其恢复历程，并持续激发长远的动力。

首届亚洲专业谈判联盟2026年度论坛将凸显跨界协作的重要性，并有助于在区域内建立更具韧性的社会及社区。