港钞「金牛」广东闹市纷飞 大妈撒钱落街惹途人检拾 网民：汕头币少

内地广东省汕头市发生闹市撒钱事件。今晨（14日）一名妇人在汕头市龙湖区星湖城一高层单位，将大批各面值1,000港元的「金牛」撒落街。其间银纸纷飞堕下，惹途人纷纷检拾。有人声称检获多张钞票满载而归，涉事影片及照片在社交平台流出。网民啧啧称奇谈论事件，形容撒钱大妈是「汕头币少」，又笑称：「上面唔收港币，掉晒佢。」

有网民在社交平台facebook「港车北上分享群」上载影片及照片，片中所见汕头市星湖城一名大妈，身处其高层单位的露台，并多次将一叠叠的「金牛」港钞撒出窗外。事件在《小红书》亦惹来热议。据知事发于今早约9时，被撒下的钞票全部是1,000元港币，有人指涉款多达200万元，又指事件起因是两夫妇吵架，在家砸东西，结果妻子将钱撒落街。目击者称事后有警察及消防到场处理。

本港过往亦曾发生闹市撒钱事件。最轰动的一宗是被香港警方向国际刑警组织申请发出通缉令、全球通缉的「币少」黄钲杰，于2018年底在深水埗黄金商场对出闹市，将数百张百元钞票由一大厦天台撒下，引来数百名市民疯抢，情况一度混乱。黄钲杰翌日又驾跑车准备向巿民派发500元纸币，但被警方拘捕。他最后因为干犯公众地方犯妨扰罪，判囚10日，缓刑一年。