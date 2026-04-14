汕头妇大撒港币「金牛」落街 官方称已陆续拾取归还 涉亲属病重激动

内地广东省汕头市发生闹市撒钱事件。周二早上（14日）10时许，一名妇人在汕头市龙湖区星湖城一高层单位，将大批各面值1,000港元「金牛」的撒落街。其间银纸纷飞堕下，惹途人纷纷检拾。有人声称检获多张钞票满载而归，涉事影片及照片在社交平台流出。网民啧啧称奇谈论事件，形容撒钱大妈是「汕头币少」，又笑称「上面唔收港币，掉晒佢」。当地街道办称，事件涉及女子亲属病重情绪波动，钞票已被工作人员及群众陆续拾取归还。

当地派出所称已处理好 物管称有居民已返还钞票

有网民在社交平台facebook「港车北上分享群」上载影片及照片，片中所见汕头市星湖城一名大妈，身处其高层单位的露台，并多次将一叠叠的「金牛」港钞撒出窗外。事件在社交平台小红书亦惹来热议。据知事发于早上约10时，被撒下的钞票大多是1,000元港币，有人指涉款多达200万元。

综合内地传媒《潇湘晨报》及《极目新闻》报道，星湖城小区物管人员证实事件，称部分居民已将捡得港币交到物管，并确认为真钞。物管又称，撒钱的是小区住户，原因未明，物管会配合警方调查，希望居民拾得港币后能上交物业或派出所。汕头市龙湖区公安分局珠池派出所则称，事件「我们处理好了」，目前事件正在调查，希望居民主动将所拾港币交到派出所。

至夜晚，汕头珠池街道办事处在「龙湖视窗」微信公众号发通报，表示周二10时许，珠东社区一小区内一名女子从家中窗户向外抛撒钱币。发现后，社区居委会立即联合消防、派出所等部门到场处置。经工作人员沟通了解，该女子因亲属病重情绪波动，安抚后逐渐稳定。抛撒的钱币被工作人员和群众陆续拾取并归还。街道办感谢广大市民和媒体的关心。通报中，街道办未有提及确实金额。

上月重庆亦曾发生撒钱事件 当时全部款项被追回

内地重庆不久之前亦曾发生撒钱事件。上月26日，重庆市公安局九龙坡区分局公安通报，表示当日下午2时许，民警在九龙坡区二郎街道某出租屋内，拘捕两名涉嫌诈骗的男疑犯期间，两男为销毁犯罪证据，将部分赃款从窗户处向外抛撒，民警当场将两人拘捕。在社区群众及物业工作人员的配合下，现场撒落的现金获全部追回。

另外，本港过往也曾发生闹市撒钱事件。最轰动的一宗是被香港警方向国际刑警组织申请发出通缉令、全球通缉的「币少」黄钲杰，于2018年底在深水埗黄金商场对出闹市，将数百张百元钞票由一大厦天台撒下，引来数百名市民疯抢，情况一度混乱。黄钲杰翌日又驾跑车准备向巿民派发500元纸币，但被警方拘捕。他最后因为干犯公众地方犯妨扰罪，判囚10日，缓刑一年。