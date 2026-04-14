警方冚北角14K赌档拉18人 揭14岁男童拟收36.6元「老毛」踢同学入黑社会

警方留意到黑帮14K在北角经营非法赌档，利诱赌客提供其私人帐户，用作收取其他赌客的赌款，借此作洗清黑钱用途。赌档头目在4年间清洗近1000万元犯罪得益。行动中更发现一名年仅14岁的中学男生，拟收取俗称「老毛」港币36.6元利是，踢同学友侪加入黑帮，但未能得逞。

为打击有关罪行，东区警区在过去一连两日展开反三合会行动，共拘捕18名本地人士，年龄介乎14至57岁，罪名包括「洗黑钱」、「管理赌博场所」、「在赌博场所内赌博」、「刑事毁坏」、「袭击致造成身体伤害」及「煽惑他人成为三合会会员」等。

东区警区刑事总督察陈志良表示，为打击区内三合会活动以及堵截三合会来源，警方在过去一连两日执行一连串反三合会拘捕行动，打击一个活跃于北角经营非法赌档的三合会团伙。东区警区刑事部联同特别职务队，在行动中共拘捕18人，包括该三合会团伙的头目，涉嫌经营非法赌博场所，洗黑钱及其他与三合会相关的罪行。警方同时怀疑被捕人利用个人户口在四年期间清洗近1000万元的犯罪得益。

警方同时发现有关的三合会团伙，会利诱个别赌客提供其私人户口，并将他们的户口入帐号码张贴在非法赌博场所的当眼处，用作收取其他赌客的赌款，警方将循洗黑钱的方向继续调查，而有关赌客亦已被警方拘捕，据悉，他仅收取1000元作报酬以提供其户口帐号。

利用赌客户口收取非法赌款

东区警区反三合会行动组督察黄焯颀则表示，警方在全港各区拘捕16名本地人士及2名内地人，15男3女，年龄介乎14至57岁，部分被捕人士有黑社会背景，或涉及与黑社会相关的刑事案件。被捕人涉及的罪行包括洗黑钱、「经营赌博场所」、「在赌博场所内赌博」、「刑事恐吓」、及「煽惑他人成为三合会会员」等。其中一名年仅14岁的被捕男中学生，为活跃于九龙区14K的黑社会成员，他更招揽和煽惑其他人成为三合会会员，但未能成功。

警方透过情报收集得知，一个活跃于区内的三合会团伙在2025年底开始租用一个位于北角区的住宅单位，并且于该单位内营办非法钓鱼机赌档。而该团伙的头目，更透过他名下一个银行户口，在4年间清洗约近港币1000万元的怀疑犯罪得益及赌款。

有关三合会团伙为增加犯罪收入及逃避警方追查，非法赌场营办人会以金钱利诱一些赌客提供其个人银行户口给予赌场营办人，而该赌场营办人就会利用其户口作收取非法赌款之用。东区警区反三合会行动组经调查后，以洗黑钱罪名拘捕该名赌客，并以营办赌场罪名拘捕该名赌场营办人。

行动中，警方亦将一个由该三合会团伙头目控制的非法钓鱼机赌档捣破，检获七部钓鱼游戏机，一些现金赌款，并且于该头目女友家中检获一些金器，首饰，名牌手袋，并怀疑他透过清洗头目的犯罪得益，购买奢侈品，过着奢华的生活。

同时，警方亦留意到近日有青少年自称为活跃于区内的三合会分子，威逼利诱其朋友及同学成为该三合会的成员。有关招揽行为更伴随一些简单的入会仪式，包括收取俗称为「老毛」港币$36.6元利是。警方高度重视这类型的案件，并在今个星期的收网行动中，以煽惑他人成为三合会会员罪名拘捕一名14岁的男童。

警方相信，透过本次收网执法行动，已成功打击活跃于区内的三合会团伙及其收入来源，防止相关与三合会有关的罪行发生。警方会继续联同各界持份者，包括家长、教师和学校，作多方面防罪宣传，共同建立防止青少年犯罪的屏障，建立正向价值观，提升守法意识。警方一直密切留意与青少年相关的罪案趋势，并加强情报主导的执法行动，特别针对利用青少年犯罪的不法分子。

警方呼吁，家长除可参阅警方推出的青少年罪行志师长攻略2025年版外，家长亦要提醒子女谨慎交友，家长和教师如发现子女正受不法分子滋扰，请立即挺身而出举报，避免更多人受害。警方重申，对青少年罪行采取零容忍态度，即使未成年干犯罪行，同样要负上刑责。