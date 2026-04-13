36岁无业男扮淫媒做嫖客「食霸王餐」　氹至少4未成年少女性交再呃逾万元

一名无业男子分别饰演两角，诈骗至少4名援交少女从而「又食又拎」，先在网上社交平台假扮女淫媒，游说未成年少女援交，再以嫖客身分现身，与涉案少女分别在宾馆及酒店等地方性交。事后他未有向援交少女付款，甚至以不同借口要求对方支付逾万元「保证金」。警方指被捕的36岁男子以「网上性诱识」的手法犯案，利用网络隐蔽性，隐藏自己真实身分，有计划接近受害少女实施性剥削并骗取金钱，直言其行为无耻。

警方表示，较早时接获一名15岁少女报案，她声称在一个网上社交平台上，结识一名以女性英文名及头像开设帐号的「援交中介」。对方以港币3至10万元报酬，诱使少女提供援交服务。少女因无知堕入陷阱，于4月初按指示到元朗天水围两间宾馆酒店，与同一名男嫖客在5日内先后发生3次性行为。其后「女中介」并无向少女支付报酬，更以不同借口，例如要付保证金及嫖客未过数等，向少女索取金钱。少女不虞有诈，根据指示将港币1.3万元存入「女中介」提供收款户口。其后少女意识自己误堕骗局，立即报案求助。

元朗警区刑事总督察张晋堂交代案件。黄文威摄

警方高度关注事件，案件随即交由元朗警区重案组第一队调查，经过翻查大量闭路电视片段及情报分析，迅速锁定案中男嫖客身分，并在上周六（11日）于元朗区拘捕一名36岁、报称无业的本地男子，涉嫌「以虚假借口促致他人作非法的性行为」、「与年龄在16岁以下的女童非法性交」及「以欺骗手段取得财产」等罪。

警方经深入调查，相信案中被捕男实际为自编自导自演，既是假扮援交中介的骗徒，亦是嫖客。他自称是一名「女中介」，从而降低受害人戒心，其后透过社交平台向少女讹称介绍援交工作。被捕男子更会特意警告少女，不能与嫖客交换任何联络资料，并表示有关报酬将会在事后由援交中介支付，其后再以嫖客身分与少女发生性行为。

同时，警方亦发现被捕男子以相同手法，分别于去年10月至11月期间，诱使最少3名介乎16至17岁的少女提供性服务，骗取至少港币2万元。警方不排除有其他人受骗，呼吁任何怀疑自己曾以相同手法受骗的市民，可致电6074 6806与元朗警区重案组第一队联络以提供相关资料。被捕男子现正被警方拘留调查，将会被暂控相关罪名，并于明日（14日）早上在屯门裁判法院提堂。

元朗警区刑事总督察张晋堂指，被捕男子以「网上性诱识」的手法犯案，利用网络的隐蔽性，隐藏自己的真实身分，有计划地接近受害少女实施性剥削及骗取金钱，形容其行为无耻。警方提醒所有年青人应洁身自爱，亦不要轻易误信网上同类所谓援交或Part-time girlfriend（兼职女友）资讯，令自己受伤害。警方亦提醒家长和教师提高警觉，教育孩子识别网络风险。

警方见记者交代案情。黄文威摄