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有片｜安达商场快餐店排队爆争执 中年汉骑住青年怒喊：打X死你呀细路！

突发
更新时间：18:34 2026-04-13 HKT
发布时间：18:34 2026-04-13 HKT

秀茂坪两名男子疑因排队问题发生争执，其中一名中年男子情绪激动，将青年压在地上。现场多名职员及街坊好言相劝，但中年汉怒火未熄。事件扰攘一轮后中年汉最终放开青年，但仍忿忿不平指骂对方：「打X死你呀细路！」警方到场调查，将案件列作纠纷。

片段长约55秒，一名青年倒卧地上，动弹不得，其身躯被一名中年汉跨坐。中年汉情绪非常激动大喊：：「报警呀！系咪你打我先？有话要排队咩？系咪要打？」一名黑衫女子上前劝交调停，试图隔开二人，在场多人不停劝喻，「算啦算啦」、「唔好打呀」、「大家街坊街里」、「你哋唔好咁样啦」、「好小事啫」。

有人提议报警处理，中年汉虽立即放开青年，但仍怒火中烧，甚至激动爆粗：「打X死你呀细路！」青年随后亦站起身，与旁边的黑衫女子相拥。有职员叫中年汉去其他地方倒水，中年汉随即炮轰：「有无话要排队？佢拎杯我唔使拎杯？」，职员只能叫中年汉「唔好劳气」。

事件发生于今日（13日）上午11时46分，警方接获报案，指一名65岁姓何男子与一名青年在安达商场一间快餐店内疑因排队问题发生争执。警员到场调查后，事件列作纠纷处理，暂时无人被捕。
 

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