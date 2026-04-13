中年妇玩IG与「加密币专家」陷网恋 转账逾200万元后惨被「Ghost」

网恋陷阱频频。警方社交专页「守网者」今日（4月13日）披露，过去一周的网上情缘骗案中，最高损失的一宗案件涉及超过200万元。受害人为一名中年妇，她在社交平台Instagram误信骗徒甜言蜜语，误堕「稳赚不赔」的投资圈套。骗徒得手后，亦突然如鬼魂般消失，事主惊觉「被Ghost」，才知受骗。

据警方透露，骗徒在Instagram主动关注一名年过五十的女事主，透过贴文留言搭讪，以嘘寒问暖火速建立恋人关系。骗徒随后自称「加密货币投资专家」，声称有「稳赚不赔」的投资。

警方指出，「被Ghost」是骗徒的惯用伎俩。守网者FB

骗徒其后诱导事主转账4万港元，讹称开设投资网站户口手续费，再要求她分7次携现金到实体店兑换USDT（泰达币），并透过电子钱包将USDT转至对方。当骗徒得手后，女事主随即「被Ghost」。

警方指出，「被Ghost」是骗徒的惯用伎俩，当受害人失去「压榨价值」时，便干脆地消失。警方提醒市民，网上交友要带眼识人，认清甜言蜜语背后目的。若然对方自称专家，以任何借口要求转账，应该「停一停、谂一谂」。如有怀疑，可使用守网者网站的「防骗视伏器」或手机版「防骗视伏App」，输入可疑网址，评估诈骗风险。