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全民国家安全教育日｜元朗少讯「国安先锋」启动 首创与匹克球结合 邓炳强落场友赛支持

突发
更新时间：20:49 2026-04-12 HKT
发布时间：20:49 2026-04-12 HKT

元朗警区联同元朗区少年警讯名誉会长会，正式启动「国安先锋」计划。此计划首创「动静结合」模式，将新兴运动匹克球（Pickleball）与国家安全教育深度融合，旨在培养青少年爱国守法的价值观。由元朗警区及元朗区少年警讯名誉会长会合办的年度重头戏「元朗区少年警讯国安匹克球挑战赛」，今日（12日）于天水围天晖路体育馆及社区会堂隆重举行。

赛事吸引28间中小学参与，其中特制「国安球拍」成为象征。赛事设有「国安杯」、「国安碟」、「国安碗」、「国安盾」等奖项。颁奖礼邀得保安局局长邓炳强及多位嘉宾主礼，与现场接近300名区内师生共同见证体育竞技与国安教育结合的丰硕成果。肯定「动静结合」教育模式。

活动期间，邓炳强亦与警务处副处长（国家安全）简启恩，与同学组队亲身落场友赛支持，吸引不少同学围观。另外，邓炳强亦参观现场的少讯摊位，并于少讯队员交流。

「国安先锋」计划旨在打破传统框架，透过新颖的运动体验提升学生的参与度。

  • 先锋引领： 成为校园及社区推广国家安全教育的先锋力量。
  • 使命传承： 培养学生的责任感与使命感。
  • 文化建构： 塑造爱国守法、积极正向的校园文化。
  • 国安体验：参观昂船洲驻港部队展览中心、观赏国安电影《惊蛰无声》。 活动特别邀请国安地区导师洪浚钊出席，与青年交流维护国家安全的心得。

此计划成功把体育竞技与国家安全教育融合，所有参赛中学生获委任为「国安先锋」，负责校园壁报及社区宣传。让国安理念在校园扎根，培养新一代爱国青年。表现优异者更可获推荐参加保安局及民青局举办的「青年国安大使培训计划」，进一步开拓视野。
 

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