全民国家安全教育日｜消防处举行开放日 逾9000市民参与 陈茂波出席

为响应和支持第11个全民国家安全教育日，消防处今日（四月十二日）在将军澳消防及救护学院举行开放日，让市民加深对国家安全的认识，并了解消防处在维护国家安全、公共秩序及安全的工作。活动吸引超过9 000名市民参与。

财政司司长陈茂波上午在消防处副处长（行动）陈庆勇陪同下观看消防及救护车辆巡游，其后参观国家安全教育摊位，并到访学院内的国家安全教育暨资源中心。

开放日设置多个介绍国家安全的展板及摊位游戏，以互动方式让市民了解国家安全的重要性。开放日亦举行升旗仪式，并由消防处仪仗队表演中式步操。此外，百胜角模拟铁路站等多个模拟训练设施、消防及救护教育中心暨博物馆和国家安全教育暨资源中心开放予市民参观，市民可透过活动获取消防处入职资讯。

消防处一直全力支持香港特别行政区政府落实执行《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》，并将继续坚定不移，支援及配合各部门执行维护国家安全的工作，让市民的安全得到更佳保障。