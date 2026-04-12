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Pokémon卡遇窃｜贼人周一提堂 卡片仍踪杳 店舖疑被恐吓勒索9万元

突发
更新时间：18:26 2026-04-12 HKT
发布时间：18:26 2026-04-12 HKT

尖沙咀加连威老道宝可梦（宠物小精灵、Pokémon）卡店盗窃案，警方已于上周五（10日）火速拘捕一名35岁贼人，目前警方仍在追查两张被盗卡片下落，案件亦将于明日（13日）提堂。另外，受害店舖昨今两日（11及12日）再公开更多对话截图，揭示「幕后黑手」甚至在同党被捕后，向店舖嚣张勒索9万元。店舖表明拒绝后，疑犯更称已到日本销赃，并恐吓店舖「你以后唔好开舖，要小心每一个顾客」。

据店舖公开的对话截图可见，怀疑是案件的「幕后黑手」，在同党被捕后，私下联络店舖，称持有失窃的两张总值24万港元的「烈空坐披风比卡超」稀有卡片，并拍照佐证，向店舖勒索9万元。店舖虽然没有打算妥协，但仍借机一探口风，得知对方自己不会出面，是找「𡃁仔」出面交收。对方亦扬言会将卡片外壳的鉴定标识破坏，并重新鉴定「洗白」卡片，且有专人接赃。

相关报道：尖沙咀卡牌专门店遇窃失25万元稀有Pokémon卡 35岁男翌日落网

疑犯要求店舖尽快答复，声言已找到海外买家，若在限期前不交钱赎卡，「你就以后唔好开舖，你要小心每一个顾客会唔会抢你卡」。最后店舖表明无法信任对方，疑犯便再度恐吓「咁你每一日开店记住留意边个会抢卡㖞」。至今日，疑犯再向店舖表示，卡片已被带往日本放首」，甚至耀武扬威称：「叫你5万蚊唔肯，数都唔识计，唔使开舖啦，而家系咪日日都好慌啊？」

面对持续勒索，店舖不向恶势力低头，并公开对话纪录。店舖提到，对方自爆近日发生多宗针对Pokémon卡的案件，甚至「有一单无报到出嚟」，怀疑有更多受害者，因而公开对话，呼吁一众行家要警惕，并小心保管卡片。

据悉，目前相关卡片仍未被寻回，警方仍在调查案件。至于早前被捕贼人已暂控一项「盗窃」罪，案件将于周一上午在九龙城裁判法院提堂。

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