好市民奖｜女童走失街上徬徨 热心菲佣呵护助重圆 警赞扬好市民无国界

善心无分国界，菲律宾籍家庭佣工Hernandez Cynthia Salarzon去年在街头发现一名独自徘徊的3岁女童，凭借乐于助人的心，她不仅主动上前了解安抚，并联络雇主协助报警，最终让女童与焦急万分的母亲重逢。荣获本届「好市民奖」的Cynthia期望以自身经历激励更多身边人，当遇到需要帮助的人时，能够主动释出善意和关怀，社会就会更美好。

律宾籍家庭佣工Hernandez Cynthia Salarzon(中）、以及辅警警长陈伟雄（左）、辅警高级警员麦国荣（右），去年合力处理一宗儿童走失案件，成功让一名三岁女童与母亲平安团聚。

事发于去年二月某日晚上，Cynthia如常在西半山医院道一带散步遛狗，期间遇到一位同乡，只见对方牵著一名女童，神色慌张。Cynthia主动上前了解，得知对方发现年仅3岁的女童独自徘徊，虽想协助，但却因需要赶着回家而束手无策。自喻为「Kind-hearted person」的Cynthia，见到同乡和女童面露无助和不安，她决定主动接手代为照顾，「Protecting children is an adult's responsibility.（保护儿童是成人的责任。）」

Cynthia向女童了解情况，惟对方无法讲出走失原因，亦难以说明回家的方向，她先联络雇主讲述情况并寻求协助。养育两名儿子的经验、加上从事女佣工作多年，让Cynthia与幼儿沟通时「无难度」，她巧妙地以身旁的小狗「破冰」，透过轻松话题打破双方隔阂，原本忐忑不安的小女孩，在她的安抚下打开心窗，放心与Cynthia对话。

因担心女童在马路上活蹦乱跳会造成危险，Cynthia将她带回雇主寓所附近，其雇主亦热心襄助，不但协助通报警方，更与Cynthia一同照料女孩。中区警区军装巡逻小队接报后迅速赶抵现场，人员先检查女童的身体状况，在确认其安全无恙后，便牵起她的手一同寻找回家的方向，同时联络附近警区查核有否相关的儿童走失案件。

「好市民奖颁奖典礼2025」于三月十四日举行。香港中华总商会会长蔡冠深博士（右）颁发「好市民奖」予得奖者Hernandez Cynthia Salarzon。

参与行动的辅警高级警员麦国荣忆述，接手女童时，她的表现相当镇定，相信Cynthia和其顾主花了不少时间与女童沟通，让她平静下来。女童沿途一直尝试向警方人员讲述她居住地点的位置。与此同时，警方亦与西区警区的巡逻警车会合，当时车上正载著心急如焚、四处寻女的母亲，母女得以重逢，「母亲因十分焦急，重逢时表现激动、眼泛泪光，随即将女儿紧紧拥入怀中。」

据悉，当时母亲前往后楼梯倒垃圾，女童趁机溜出家门，并一路步行至医院道。另一位参与寻人行动的辅警警长陈伟雄赞扬Cynthia的见义勇为，即使与女童素未谋面，仍主动抽空帮忙，减低了女童遇上意外的风险，更协助了警方缩短寻人时间，「善心无分国界，无分职业，无分年龄，大家都可以是守护香港的重要一员。」

Cynthia感言，自己作为两个孩子的母亲，看到小女孩独自在街上徘徊，出于本能必然会伸出援手，这份善举令她荣获本届「好市民奖」，她期望能借由自己的经历，启发并鼓励身边人，「I want to motivate them to show kindness whenever they find themselves in similar situations.（我希望鼓励身边人，在遇到相似的情况时，仍能选择传递善意。）」

驻守中区警区的陈伟雄和麦国荣，致力守护区内市民及游客的生命财产安全。

从事辅警工作33年的警长陈伟雄指出，中区每日有大量游客到访，走失个案屡见不鲜，当中以小朋友及长者最为常见。他分享，早前接报一宗7岁的男童走失，其家人向本地途人借电话报警，及后有不少热心市民加入协助寻人，最终成功找回走失的小朋友，「香港人总会愿意伸出援手去帮助有需要的人，从不会因沟通问题而拒绝帮忙。大部份时候都有赖热心市民介入，才能协助警方缩短搜索时间。」

好市民奖励计划在1973年推出，向积极协助警方防止或侦查罪案、逮捕罪犯的市民颁发奖金，以示嘉许。1984年增设全年最杰出好市民奖，进一步推广好市民奖励计划，以鼓励更多市民协助警方扑灭罪行。即扫二维码了解更多资讯。

当辅警35年的高级警员麦国荣亦分享，曾有一对游客夫妇带著数名子女游览山顶广场，其中一名孩子突然走失，父母心急如焚，报警求助。警方接报后迅速行动，并部署人员展开搜索行动，其后调查得知，小童趁父母未为意，竟钻进排队人群独自登上了缆车，前往山下方向。警方随即通知缆车职员，并同步安排人员在车站等待，最终在孩子抵达时将其寻获。「处理这类案件，全赖多方的沟通和合作，方能在最短时间内寻回走失人士。」

《好市民奖系列》影片，讲述部分得奖个案的详情及得奖人的分享。即扫二维码观看影片。

他补充，警方现时已有一套完善的通讯系统，接到相关报案后，前线人员会收到走失人士的照片，协助人员准确辨认走失者的特征，有助提升行动效率。

记者 麦键泷